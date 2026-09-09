Vorgartenmarkt: Standler in Sorge um Sicherheit

Gastronom Gaetano Brancato hat genug. Seit Anfang 2026 wurde bereits dreimal in seine beiden Betriebe am Vorgartenmarkt eingebrochen. Zuletzt schlug am 15. August gegen 5 Uhr früh ein junger Mann eine Scheibe ein und drang in das Lokal ein. „Er hat ein Handy, Bargeld und den Tagesabschluss mitgenommen“, schildert Brancato gegenüber der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein. Bei früheren Einbrüchen in seinen zweiten Betrieb verschwanden unter anderem ein iPad, Geld und Alkohol. „Bis jetzt wurde niemand gefasst“, ist der Gastronom frustriert.