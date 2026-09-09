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Vorgartenmarkt: Standler in Sorge um Sicherheit

Wien
09.09.2026 11:00
Drei Einbrüche in zwei Geschäfte des gleichen Unternehmers und mehrere Delikte im Umfeld – rund ...
Drei Einbrüche in zwei Geschäfte des gleichen Unternehmers und mehrere Delikte im Umfeld – rund um den Vorgartenmarkt sind Unternehmer beunruhigt.(Bild: privat)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Nach drei Einbrüchen seit Jahresbeginn schlägt Gastronom Gaetano Brancato nun Alarm. Bei einem Lokalaugenschein zeichnet ein Polizist vor Ort ein verheerendes Bild der Situation. 

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Gastronom Gaetano Brancato hat genug. Seit Anfang 2026 wurde bereits dreimal in seine beiden Betriebe am Vorgartenmarkt eingebrochen. Zuletzt schlug am 15. August gegen 5 Uhr früh ein junger Mann eine Scheibe ein und drang in das Lokal ein. „Er hat ein Handy, Bargeld und den Tagesabschluss mitgenommen“, schildert Brancato gegenüber der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein. Bei früheren Einbrüchen in seinen zweiten Betrieb verschwanden unter anderem ein iPad, Geld und Alkohol. „Bis jetzt wurde niemand gefasst“, ist der Gastronom frustriert.

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