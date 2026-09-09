Matteo Müller ist Zivildiener des Jahres

Im Bundeskanzleramt wurden am Dienstagabend die engagiertesten Zivildiener Österreichs geehrt. Aus über 150 Nominierungen wählte eine Fachjury neun Landessieger aus. Den Titel für Vorarlberg sicherte sich in diesem Jahr der Altacher Matteo Müller für seinen außergewöhnlichen Einsatz im Kindergarten Hellbrunnen der Stadt Hohenems.
Matteo Müller unterstützte das Kita-Team und bezog die Kinder aktiv in den Tagesablauf ein – etwa beim Tischdecken, Abräumen oder Schöpfen der Speisen, um deren Selbstständigkeit zu fördern. Kindergartenleiterin Sarah Grill hob seine verlässliche Art hervor. „In den kleinen und großen Stürmen des Kindergartenalltags und in emotional herausfordernden Momenten war Matteo für die Kinder ein verlässlicher Anker, der den Kindern Halt, Sicherheit und Geborgenheit vermittelte“, betont sie.
Kreativprojekte und Bewegung im Kindergarten
Neben Aufgaben bei der Tagesgestaltung setzte Müller eigene Akzente. Für das Kunstprojekt „Double Check“ nutzte er den Turnsaal als Atelier und erarbeitete mit den Kindern Beiträge zum Laternenfest. Zudem brachte er seine Erfahrung als Badminton-Übungsleiter ein und plante in seiner Freizeit Sport- und Spielangebote. Zusätzlich übernahm er administrative Computerarbeiten für die Einrichtungsleitung.
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