Matteo Müller ist Zivildiener des Jahres

Matteo Müller unterstützte das Kita-Team und bezog die Kinder aktiv in den Tagesablauf ein – etwa beim Tischdecken, Abräumen oder Schöpfen der Speisen, um deren Selbstständigkeit zu fördern. Kindergartenleiterin Sarah Grill hob seine verlässliche Art hervor. „In den kleinen und großen Stürmen des Kindergartenalltags und in emotional herausfordernden Momenten war Matteo für die Kinder ein verlässlicher Anker, der den Kindern Halt, Sicherheit und Geborgenheit vermittelte“, betont sie.