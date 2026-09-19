Moderne Epilepsie-Therapie mit mehr Lebensqualität

Neuere Konzepte schauen stärker auf die Ursache eines Anfalls: Wer einen Schlaganfall hinter sich hat, trägt ein höheres Wiederholungsrisiko als Menschen ohne Vorerkrankungen. „Wenn Menschen verstehen, was in ihrem Körper passiert, verlieren Anfälle einen Teil ihres Schreckens“, erklärt OÄ Priv.-Doz. Dr. Julia Höfler von der Universitätsklinik für Neurologie in Salzburg. Für viele sei der erste Anfall „eine Erfahrung, die das Leben teilt – in ein Davor und ein Danach“.