Trump über Oligarchen-Hochzeit von Sohn: „Erlaubt“

Allein Miete für Insel 87.300 Euro

Vor einigen Tagen hatte die investigative Medienplattform „ProPublica“ (siehe Beitrag oben) berichtet, dass der russische Oligarch Umar Kremlew die Hochzeitsfeier von Donald Trump Jr. mitfinanziert haben soll. Kremlew habe Hunderttausende US-Dollar für die Party auf den Bahamas bezahlt, hieß es darin. Allein die Anmietung einer Privatinsel soll rund 100.000 Dollar (etwa 87.300 Euro) pro Nacht gekostet haben, das Feuerwerk etwa 70.000 Dollar.