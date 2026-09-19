Spielerfrau: Kritisiert sie via Insta Tuchel?

Nicht im Kader

Und was hat jetzt Teamchef Thomas Tuchel damit zu tun? Nichts. Und genau das scheint Frau De Villiers sauer aufzustoßen. Sie hätte sich wohl erwartet, dass der Teamchef an ihren Göttergatten denkt, wenn es darum geht, den Kader für die Nations League zusammenzustellen. Tat Tuchel aber nicht. Weswegen die Insta-Story von Britney wohl als klare Botschaft an den Teamchef zu werten ist.