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Es geht um den Gatten

Spielerfrau: Kritisiert sie via Insta Tuchel?

Fußball International
19.09.2026 10:31
Britney De Villiers liebt die Zeit mit ihrem Mann – auch wenn sie ihm gegönnt hätte, dass er ...
Britney De Villiers liebt die Zeit mit ihrem Mann – auch wenn sie ihm gegönnt hätte, dass er eine Zeitlang weg ist von ihr.(Bild: AFP/AFP, Instagram.com/britneydevilliers)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ist das als Kritik an Thomas Tuchel zu verstehen? Interpretieren ließe sich das Posting von Britney De Villiers, Ehefrau von Nottingham-Forest-Stürmer Morgan Gibbs-White, allemal so.

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Fakt ist: Im aktuellen Nationalmannschaftskader von England-Teamchef Thomas Tuchel findet sich Gibbs-White nicht. Und das trotz herzeigbarer Statistik. Herzdame Britney zeigt die Statistik tatsächlich her. Via Instagram-Story. Darauf zu vernehmen: Gibbs-White ist der einzige Spieler in der laufenden Premier-League-Saison, der in einem Spiel mehr als fünf Chancen kreieren könnte. Da ist Britney offenbar mächtig stolz auf ihren Morgan.

(Bild: Instagram.com/britneydevilliers)

Nicht im Kader
Und was hat jetzt Teamchef Thomas Tuchel damit zu tun? Nichts. Und genau das scheint Frau De Villiers sauer aufzustoßen. Sie hätte sich wohl erwartet, dass der Teamchef an ihren Göttergatten denkt, wenn es darum geht, den Kader für die Nations League zusammenzustellen. Tat Tuchel aber nicht. Weswegen die Insta-Story von Britney wohl als klare Botschaft an den Teamchef zu werten ist.

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)

Tuchel hatte seine Entscheidung gegen Gibbs-White so erklärt: Es ergebe schlicht „keinen Sinn, mehr als drei 10er zu nominieren“. Tatsächlich hat er derer mit Bellingham, Palmer und Eze schon ausreichend im Kader. Immerhin: „Wir sehen die Form, die Morgan aufweist, und dass er die letzte Saison sehr, sehr stark beendet hat“, gesteht Tuchel dem Nicht-Nominierten zu.

Auch bei WM nicht dabei
Interessant mutet Tuchels Entscheidung dennoch durchaus an. Zumal er Gibbs-White schon bei der WM ignoriert und nicht mitgenommen hatte. Und das obwohl Gibbs-White 15 Tore in der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit erzielt und damit Platz zwei in der Torschützenliste ergattert hatte. Gut möglich, dass seine WM-Absenz Frau De Villiers auch schon nicht geschmeckt hatte.

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