Spielerfrau: Kritisiert sie via Insta Tuchel?

Ist das als Kritik an Thomas Tuchel zu verstehen? Interpretieren ließe sich das Posting von Britney De Villiers, Ehefrau von Nottingham-Forest-Stürmer Morgan Gibbs-White, allemal so.
Fakt ist: Im aktuellen Nationalmannschaftskader von England-Teamchef Thomas Tuchel findet sich Gibbs-White nicht. Und das trotz herzeigbarer Statistik. Herzdame Britney zeigt die Statistik tatsächlich her. Via Instagram-Story. Darauf zu vernehmen: Gibbs-White ist der einzige Spieler in der laufenden Premier-League-Saison, der in einem Spiel mehr als fünf Chancen kreieren könnte. Da ist Britney offenbar mächtig stolz auf ihren Morgan.
Nicht im Kader
Und was hat jetzt Teamchef Thomas Tuchel damit zu tun? Nichts. Und genau das scheint Frau De Villiers sauer aufzustoßen. Sie hätte sich wohl erwartet, dass der Teamchef an ihren Göttergatten denkt, wenn es darum geht, den Kader für die Nations League zusammenzustellen. Tat Tuchel aber nicht. Weswegen die Insta-Story von Britney wohl als klare Botschaft an den Teamchef zu werten ist.
Tuchel hatte seine Entscheidung gegen Gibbs-White so erklärt: Es ergebe schlicht „keinen Sinn, mehr als drei 10er zu nominieren“. Tatsächlich hat er derer mit Bellingham, Palmer und Eze schon ausreichend im Kader. Immerhin: „Wir sehen die Form, die Morgan aufweist, und dass er die letzte Saison sehr, sehr stark beendet hat“, gesteht Tuchel dem Nicht-Nominierten zu.
Auch bei WM nicht dabei
Interessant mutet Tuchels Entscheidung dennoch durchaus an. Zumal er Gibbs-White schon bei der WM ignoriert und nicht mitgenommen hatte. Und das obwohl Gibbs-White 15 Tore in der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit erzielt und damit Platz zwei in der Torschützenliste ergattert hatte. Gut möglich, dass seine WM-Absenz Frau De Villiers auch schon nicht geschmeckt hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.