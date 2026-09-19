Kostenloser Kampf gegen Adipositas in St. Pölten

Gesundheitsinitiative in Niederösterreich: Statt noch auf neue Kassentarife zu warten, startet das Ärztezentrum iMed in St. Pölten ein kostenloses, ärztlich begleitetes Abnehmprogramm.
Übergewicht ist längst mehr als eine Frage der Figur – mit den Kilos können auch die gesundheitlichen Risiken wachsen. Das Ärztezentrum iMed in St. Pölten will deshalb früh gegensteuern und bietet ab sofort ein kostenloses Programm zur Adipositastherapie an.
Abgestimmte Begleitung der Patienten
„Die frühzeitige Therapie der Adipositas ist aus verschiedensten Gründen dringend geboten“, sagt Dr. Bernhard Angermayr, einer der Leiter von iMed. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Sebastian Klein und Diätologin Johanna Fuchs setzt er auf umfassende Beratung und eine individuell abgestimmte Begleitung. Ziel ist keine kurzfristige Diät, sondern eine nachhaltige Gewichtsreduktion.
Rasche Hilfe für junge Menschen
Besonders junge Menschen sollen erreicht werden – möglichst bevor Folgeerkrankungen auftreten. Bluthochdruck, Diabetes, Fettleber oder orthopädische Beschwerden können mit Adipositas einhergehen und die Lebensqualität beeinträchtigen.
Während die Ärztekammern – wie berichtet – für eine bessere Abgeltung der umfassenden Adipositastherapie im Kassensystem einen eigenen Tarif fordern, wartet iMed nicht auf eine politische Lösung. „Wir warten nicht darauf, sondern wir handeln“, betont Angermayr. Das Programm ist bei iMed kostenlos und wird von den Ärzten und der Diätologin begleitet.
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