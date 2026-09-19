Kostenloser Kampf gegen Adipositas in St. Pölten

Während die Ärztekammern – wie berichtet – für eine bessere Abgeltung der umfassenden Adipositastherapie im Kassensystem einen eigenen Tarif fordern, wartet iMed nicht auf eine politische Lösung. „Wir warten nicht darauf, sondern wir handeln“, betont Angermayr. Das Programm ist bei iMed kostenlos und wird von den Ärzten und der Diätologin begleitet.