Rassismus-Vorwurf gegen Innsbrucker FPÖ-Politiker

Bei den Tiroler Grünen löste das Entsetzen aus. Integrationssprecherin Zeliha Arslan warf der FPÖ vor, „sogar Kindern offen mit der Vertreibung“ zu drohen. Klub-Obmann Dejan Lukovic nannte es „Rassismus in Reinform“. Auch der Innsbrucker Koalitionspartner SPÖ zog nach: Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr sprach von einer „völligen Entgleisung“ und einem „Missbrauch von Kindern für ein politisches Manöver“. Walch selbst blieb bei seiner Linie. Die „bedenkliche Entwicklung“ sollten „so viele wie möglich sehen“, teilte er dem ORF mit. „Remigration“ meine nicht die Deportation von Kindern, sondern die Rückführung von „Illegalen und straffällig gewordenen Ausländern“. Warum er dann ausgerechnet die Namen von Schulkindern in diesen Zusammenhang stellte, ließ er offen.