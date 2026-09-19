Kim Kardashian bezirzt ihren Lewis im Bondage-Look

Kim Kardashian macht Paris zu ihrem Laufsteg – und Lewis Hamilton gefällt‘s! Nach einer heißen Date-Night im Dessouskleid verführte die Kurven-Queen ihren Freund in einem Bondage-Dress.
Kim Kardashian und Lewis Hamilton turteln sich dieser Tage durch Paris. Und vor allem die 45-Jährige zieht bei den Date-Nights mit ihrem Freund alle Register.
Date-Night-Look im Oh-là-là-Detail
Denn nach dem sexy Dessouskleid legte Kim vor dem Wochenende noch einmal nach. In einem nudefarbigen, hautengen und stellenweise recht durchsichtigen Dress mit schwarzen Bondage-Elementen am Dekolleté und an der Taille stöckelte sie hinter ihrem Liebsten aus dem Hotel in Richtung Wagen.
Zu dem Schlauchkleid mit Oh-là-là-Detail kombinierte Kim passende Stiefel und eine Sonnenbrille – wohl zum Schutz gegen das Blitzlichtgewitter der Paparazzi, das bei diesem Look unvermeidbar war.
Hamilton, der es im grauen Outfit aus weiter Hose und Jacke samt Baskenmütze am Kopf etwas legerer anging, erwies sich schließlich auch als wahrer Gentleman und legte seiner schönen Freundin beim Einsteigen in das Auto liebevoll die Hand auf den unteren Rücken.
Hamilton schon Teil der Kardashian-Familie
In den letzten Monaten hat die Liebe von Kardashian und Hamilton immer mehr Fahrt aufgenommen. Der Formel-1-Star und die Reality-TV-Queen waren zwar seit vielen Jahren befreundet, gefunkt hatte es aber erst zum Jahreswechsel.
Den Sommer verbrachte das Promi-Pärchen großteils zusammen – und mit Kardashians vier Kids, die aus der Ehe mit Skandal-Rapper Kanye West stammen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.