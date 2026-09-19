Kim Kardashian bezirzt ihren Lewis im Bondage-Look

Date-Night-Look im Oh-là-là-Detail

Denn nach dem sexy Dessouskleid legte Kim vor dem Wochenende noch einmal nach. In einem nudefarbigen, hautengen und stellenweise recht durchsichtigen Dress mit schwarzen Bondage-Elementen am Dekolleté und an der Taille stöckelte sie hinter ihrem Liebsten aus dem Hotel in Richtung Wagen.