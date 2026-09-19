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Kim Kardashian bezirzt ihren Lewis im Bondage-Look

Society International
19.09.2026 10:09
Kim Kardashian macht Paris zum Laufsteg – und ihrem Lewis gefällt‘s!
Kim Kardashian macht Paris zum Laufsteg – und ihrem Lewis gefällt‘s!(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kim Kardashian macht Paris zu ihrem Laufsteg – und Lewis Hamilton gefällt‘s! Nach einer heißen Date-Night im Dessouskleid verführte die Kurven-Queen ihren Freund in einem Bondage-Dress. 

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Kim Kardashian und Lewis Hamilton turteln sich dieser Tage durch Paris. Und vor allem die 45-Jährige zieht bei den Date-Nights mit ihrem Freund alle Register.

Date-Night-Look im Oh-là-là-Detail
Denn nach dem sexy Dessouskleid legte Kim vor dem Wochenende noch einmal nach. In einem nudefarbigen, hautengen und stellenweise recht durchsichtigen Dress mit schwarzen Bondage-Elementen am Dekolleté und an der Taille stöckelte sie hinter ihrem Liebsten aus dem Hotel in Richtung Wagen. 

Kim Kardashian und Lewis Hamilton sind dieser Tage ein begehrtes Fotomotiv in Paris.
Kim Kardashian und Lewis Hamilton sind dieser Tage ein begehrtes Fotomotiv in Paris.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Kein Wunder! In diesem Outfit ist Kim Kardashian auch wirklich nicht zu übersehen.
Kein Wunder! In diesem Outfit ist Kim Kardashian auch wirklich nicht zu übersehen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Zu dem Schlauchkleid mit Oh-là-là-Detail kombinierte Kim passende Stiefel und eine Sonnenbrille – wohl zum Schutz gegen das Blitzlichtgewitter der Paparazzi, das bei diesem Look unvermeidbar war.

Hamilton, der es im grauen Outfit aus weiter Hose und Jacke samt Baskenmütze am Kopf etwas legerer anging, erwies sich schließlich auch als wahrer Gentleman und legte seiner schönen Freundin beim Einsteigen in das Auto liebevoll die Hand auf den unteren Rücken. 

Auf dem Weg zum Wagen hakte sich Kardashian bei Hamilton unter.
Auf dem Weg zum Wagen hakte sich Kardashian bei Hamilton unter.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Der Formel-1-Star half seiner Liebsten dann in die Limousine.
Der Formel-1-Star half seiner Liebsten dann in die Limousine.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hamilton schon Teil der Kardashian-Familie
In den letzten Monaten hat die Liebe von Kardashian und Hamilton immer mehr Fahrt aufgenommen. Der Formel-1-Star und die Reality-TV-Queen waren zwar seit vielen Jahren befreundet, gefunkt hatte es aber erst zum Jahreswechsel.

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Den Sommer verbrachte das Promi-Pärchen großteils zusammen – und mit Kardashians vier Kids, die aus der Ehe mit Skandal-Rapper Kanye West stammen. 

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