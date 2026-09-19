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„Sage die Wahrheit“

Dianas Bruder bekräftigt Vorwürfe gegen Charles

Royals
19.09.2026 10:17
„Ich sage die Wahrheit“, sagte Charles Spencer am Donnerstag in einem BBC-Interview, nachdem der ...
„Ich sage die Wahrheit“, sagte Charles Spencer am Donnerstag in einem BBC-Interview, nachdem der Palast die Vorwürfe, die Dianas Bruder gegenüber König Charles erhoben hatte, zurückgewiesen hatte.(Bild: Krone-Collage/AFP/ANDY BUCHANAN, Instagram/charles.earl.spencer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Bruder der verstorbenen britischen Prinzessin Diana, Charles Spencer, hat die in seinem Buch getroffenen Behauptungen über König Charles nach der Zurückweisung des Palasts verteidigt. „Ich sage die Wahrheit“, sagte Spencer am Donnerstag in einem BBC-Interview.

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Britische Medien hatten in den vergangenen Tagen über Ausschnitte aus dem Buch „Swan Song. Diana, meine Schwester“ berichtet.

Für Aufsehen sorgten dabei insbesondere heftige Anschuldigungen gegen König Charles III. (77): „Wir werden sie früh genug vergessen!“, soll der damalige Thronfolger in einem hitzigen Telefonat mit Spencer kurz vor der Beerdigung der als „Königin der Herzen“ bekannten Diana gesagt haben.

„Genau die Worte, die er gesagt hat“
Der Palast reagierte außergewöhnlich deutlich auf die Vorwürfe und teilte mit, dass die Trauer um einen geliebten Menschen das Urteilsvermögen beeinträchtigen könne.

Das Buch von Charles Spencer über seine Schwester Prinzessin Diana regt schon vor der ...
Das Buch von Charles Spencer über seine Schwester Prinzessin Diana regt schon vor der Veröffentlichung auf. Sogar der Palast reagierte.(Bild: APA/AFP/Daniel LEAL)

Spencer will sich davon allerdings nicht einschüchtern lassen. „Ich kann Ihnen hier und jetzt sagen: Das sind genau die Worte, die er gesagt hat.“ Er habe in seinem Leben überhaupt nur zweimal mit Charles telefoniert und dabei genau darauf geachtet, was er sagte.

Königsfamilie unter Druck
„Swan Song. Diana, meine Schwester“ erscheint am kommenden Dienstag im Penguin-Verlag. Zu erwarten ist, dass es nicht bei den bisher bekannten Vorwürfen gegen die Königsfamilie bleibt und der Kampf um die Deutungshoheit weiter Fahrt aufnimmt.

Bereits am Freitag berichteten britische Medien unter anderem über einen weiteren Buchausschnitt, in dem Spencer behauptet, Charles habe Diana, die an einer Essstörung litt, kurz nach der Verlobung als „pummelig“ bezeichnet.

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Die Geschichte von Charles und Diana bewegt die Briten auch heute noch. Nach der Hochzeit im Jahr 1981 entwickelte sich die Liebesgeschichte des eigentlichen Traumpaars zu einem Desaster für die Royals. Im August 1996 ließen sich die beiden nach zahlreichen gegenseitigen Vorwürfen und brenzligen Enthüllungen scheiden. Ein Jahr später starb Diana bei einem Autounfall in Paris, ihr plötzlicher Tod schockierte weltweit.

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