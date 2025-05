Peter (63): „Epilepsie traf mich mitten im Leben“

Ohnmacht, schwere Krämpfe, Bisse in die Zunge – so stellen sich etliche Menschen einen epileptischen Anfall vor, so zeigen es viele Filme. „Dass diese Krankheit aber nicht zwingend mit Krampfanfällen einhergehen muss, war mir neu. Ich litt unter sogenannten ,komplex fokalen Anfällen’“, erinnert sich der Amtstierarzt. Dafür verlor er immer wieder das Bewusstsein, mitunter in gefährlichen oder peinlichen Situationen. Nach einem langen Krankheitsweg mit schweren Rückschlägen ist der Mann nun anfallsfrei.