NÖ: Auto rollt davon und versinkt in Löschteich

Nur Dach ragte aus dem Wasser

Der Pkw war abgestellt gewesen. „Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte sich der Wagen aber selbstständig gemacht und war losgerollt“, heißt es im Feuerwehr-Bericht. Gestoppt wurde die „Fahrt“ erst durch einen Löschteich, in dem der Pkw landete und versank – nur das Autodach ragte noch aus dem Wasser.