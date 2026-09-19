NÖ: Auto rollt davon und versinkt in Löschteich

Viel Pech für die Besitzer eines Autos im Waldviertel (NÖ) am Freitag: Der Pkw war geparkt, machte sich aber plötzlich selbstständig und rollte davon. Auf dem Weg, den der Wagen einschlug, lag allerdings ein Löschteich – und in diesem versank der Pkw.
Einen solchen Notfall haben auch erfahrene Feuerwehrleute wohl noch nicht allzu oft erlebt. In Schweiggers im Bezirk Zwettl mussten die Einsatzkräfte jetzt einen Wagen aus einem Löschteich bergen. Dort war der Pkw allerdings nicht wegen eines Fahrfehlers eines Lenkers oder einer Lenkerin gelandet.
Nur Dach ragte aus dem Wasser
Der Pkw war abgestellt gewesen. „Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte sich der Wagen aber selbstständig gemacht und war losgerollt“, heißt es im Feuerwehr-Bericht. Gestoppt wurde die „Fahrt“ erst durch einen Löschteich, in dem der Pkw landete und versank – nur das Autodach ragte noch aus dem Wasser.
Pkw an Kran-Haken gehängt
Die Einsatzkräfte aus Schweiggers und Zwettl pumpten den Löschteich so weit aus, dass drei Mann in Wathosen ins Wasser steigen konnten. Sie fixierten den Wagen am Haken des Feuerwehrkrans, mit dem der „abgesoffene“ Pkw schließlich aufs Trockene gehievt wurde. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken.
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