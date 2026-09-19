Robert Pattinson jagt in Primetime Verbrecher

Am 24. September startet der starbesetzte Action-Thriller „Primetime“ in den heimischen Kinos. Die „Krone“ verlost zum baldigen Kinostart Kinotickets.
USA, Mitte der 2000er-Jahre. Chris Hansen (Robert Pattinson) ist das Gesicht von „To Catch A Predator“, dem Reality-Format, das Pädophile mit Lockvögeln in eine Falle lockt und vor laufenden Kameras bloßstellt. Was als moralischer Kreuzzug beginnt, wird zur Machtmaschine: Der ehrgeizige Reporter, seine Producerin Andie (Merritt Wever) und der junge Schauspieler Dan (Skyler Gisondo) steigern den Druck – und den Erfolg – bis zur Obsession.
Während Hansen zunehmend von dämonischen Visionen heimgesucht wird, führt die Jagd nach dem ultimativen „Wal“ – einem prominenten Täter – das Team ins konservative Texas. Was dort geschieht, wird das Fernsehen für immer verändern.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 24. September 5x2 Kinotickets. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 24. September, 09:00 Uhr.