„Großartig!“ So schnell wie Kane war noch niemand

Union-Kapitän Trimmel nach 0:7: „Positiv bleiben“

Union-Kapitän Christopher Trimmel war wie seine Teamkollegen vom Debakel gezeichnet. „Es ist schwierig, aber trotzdem musst du positiv bleiben“, sagte der Ex-ÖFB-Internationale. „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in der Saison von Beginn weg richtig zur Sache geht. Jeder sammelt sofort Punkte, und wir müssen auch damit beginnen“, mahnte der 39-Jährige. „Wir sind noch nicht gefestigt, das muss man so ehrlich sagen. Wir sind noch in der Findungsphase“, sagte Trimmel. In München sei man in dieser Verfassung chancenlos. Weiter geht es gegen Aufsteiger Elversberg.