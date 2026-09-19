„Großartig!“ So schnell wie Kane war noch niemand

So schnell wie Harry Kane hat noch kein Profi in Deutschlands Fußball-Bundesliga die 100-Tore-Marke geknackt. Mit seinem Doppelpack bei Bayern Münchens 7:0-Heimsieg am Freitag gegen Union Berlin gelang ihm das in 98 Partien. „Ich bin stolz. 100 Tore in einer anderen Liga zu erreichen, ist eine großartige Leistung“, sagte der 33-Jährige.
Schon in der Premier League habe er diese Marke übertroffen. „Es ist ein großer Schritt. Danke ans Team, danke an den Club“, sagte Kane.
„Darauf gewartet“
Durch den ohne den verletzten Konrad Laimer eingefahrenen Erfolg, bei dem der Starstürmer in der Allianz Arena noch vom alle überragenden Dreifachtorschützen Michael Olise überboten wurde, schoben sich die Münchner zum Auftakt der Runde an die Tabellenspitze vor. „Ich glaube, auf so ein Spiel haben wir in dieser Saison gewartet. Wir haben zwar unsere Spiele gewonnen und gut gespielt, aber vielleicht noch nicht ganz das Niveau der vergangenen Saison erreicht“, sagte Kane. Mit einem Oktoberfest-Herz mit der Zahl 100 verließ Kane nach Mitternacht das Stadion.
Zum Spieler des Spiels wurde trotz des Torjubiläums nicht Kane, sondern Olise gekürt. Der Franzose glänzte als Vorbereiter und dreifacher Torschütze. „Klar, Michael Olise macht diese Tore, aber er hat auch im Training sehr, sehr viel an diesen Abschlüssen gearbeitet“, hob Bayern-Trainer Vincent Kompany hervor. „Auch die Topspieler brauchen mehr als nur Talent. Es steckt harte Arbeit dahinter.“ Kane attestierte seinem Teamkollegen „ein tolles letztes Jahr, eine großartige WM. Und er macht da weiter. Er könnte irgendwann der beste Spieler der Welt werden.“
Union-Kapitän Trimmel nach 0:7: „Positiv bleiben“
Union-Kapitän Christopher Trimmel war wie seine Teamkollegen vom Debakel gezeichnet. „Es ist schwierig, aber trotzdem musst du positiv bleiben“, sagte der Ex-ÖFB-Internationale. „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in der Saison von Beginn weg richtig zur Sache geht. Jeder sammelt sofort Punkte, und wir müssen auch damit beginnen“, mahnte der 39-Jährige. „Wir sind noch nicht gefestigt, das muss man so ehrlich sagen. Wir sind noch in der Findungsphase“, sagte Trimmel. In München sei man in dieser Verfassung chancenlos. Weiter geht es gegen Aufsteiger Elversberg.
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