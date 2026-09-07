Kuriose Strafzettel-Flut: Autobesitzer im Knast!

Am 14. August klickten für Insassen die Handschellen

Mittlerweile konnten die Besitzer gefunden werden – und zwar hinter Gittern! Denn das Auto steht mit einem Kriminaldelikt in Verbindung. Am 14. August klickten für die Insassen des Wagens die Handschellen. Zwei Rumänen (36 und 28) hatten versucht, ein Goldarmband bei einem Klagenfurter Juwelier zu stehlen. Das Duo scheiterte, und bei der anschließenden Durchsuchung stieß die Polizei auf ein riesiges Depot: Weiterer Schmuck sowie Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich wurden sichergestellt. „Es besteht der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls, die Männer wurden in die JA eingeliefert“, schildert die Polizei.