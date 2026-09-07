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Kuriose Strafzettel-Flut: Autobesitzer im Knast!

Kärnten
07.09.2026 07:00
„Das wird teuer“, denken sich Passanten, die beim weißen Audi A6 vorbeigehen und die Strafzettel ...
„Das wird teuer“, denken sich Passanten, die beim weißen Audi A6 vorbeigehen und die Strafzettel auf der Windschutzscheibe sehen.(Bild: Claudio Trevisan)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ein Wagen mit britischem Kennzeichen zieht in der Klagenfurter Innenstadt aktuell alle Blicke auf sich. Er steht seit Wochen dort und auf der Windschutzscheibe sind einige Strafzettel zu finden. Doch dahinter steckt ein echter Krimi. 

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„Das wird teuer“, denken sich Passanten, die beim weißen Audi A6 vorbeigehen und die Strafzettel auf der Windschutzscheibe sehen. Doch wem gehört das Auto, das seit Wochen dort steht und ordentlich Organmandate sammelt?

Am 14. August klickten für Insassen die Handschellen
Mittlerweile konnten die Besitzer gefunden werden – und zwar hinter Gittern! Denn das Auto steht mit einem Kriminaldelikt in Verbindung. Am 14. August klickten für die Insassen des Wagens die Handschellen. Zwei Rumänen (36 und 28) hatten versucht, ein Goldarmband bei einem Klagenfurter Juwelier zu stehlen. Das Duo scheiterte, und bei der anschließenden Durchsuchung stieß die Polizei auf ein riesiges Depot: Weiterer Schmuck sowie Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich wurden sichergestellt. „Es besteht der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls, die Männer wurden in die JA eingeliefert“, schildert die Polizei. 

Mehrere Strafzettel sind auf der Windschutzscheibe zu finden.
Mehrere Strafzettel sind auf der Windschutzscheibe zu finden.(Bild: Claudio Trevisan)

Doch was passiert mit dem Auto? 
„Für die Verbringung des Pkw ist der Eigentümer zuständig“, erklärt Polizeisprecher Matthias Kogelnig. Da der Besitzer aber in Haft sitzt und von der Polizei keine offizielle Sicherstellung des Wagens vorliegt, bleibt der Audi vorerst stehen. „Weitere Strafen werden vorerst nicht mehr ausgestellt, da das Magistrat der Stadt Klagenfurt über die Situation informiert wurde“, heißt es weiter.

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