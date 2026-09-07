Streit eskaliert: 64-Jährigen zu Boden gestoßen

Täter ergriffen die Flucht

Anstatt Erste Hilfe zu leisten oder den Rettungsdienst zu verständigen, ergriffen die drei anderen Beteiligten sofort die Flucht. Sie stiegen in einen Pkw und rasten davon. Dank Zeugenaussagen konnten die Flüchtigen im Zuge einer Fahndung aber gefunden und angehalten werden. „Ein 17-jähriger russischer Staatsangehöriger wird angezeigt“, so die Polizei.