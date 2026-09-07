Streit eskaliert: 64-Jährigen zu Boden gestoßen

Unglaubliche Szenen haben sich am Sonntag auf dem Gelände einer Tankstelle in Villach abgespielt. Ein Streit zwischen einem Villacher (64) und drei vorerst unbekannten jungen Personen eskalierte völlig und endete für den Kärntner schwer verletzt im Krankenhaus.
Die vier Personen waren in verbalen Streit geraten, dieser eskalierte und der 64-Jährige wurde von einem der drei Personen zu Boden gestoßen. Der Villach schlug dabei mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde ins LKH Villach geliefert.
Täter ergriffen die Flucht
Anstatt Erste Hilfe zu leisten oder den Rettungsdienst zu verständigen, ergriffen die drei anderen Beteiligten sofort die Flucht. Sie stiegen in einen Pkw und rasten davon. Dank Zeugenaussagen konnten die Flüchtigen im Zuge einer Fahndung aber gefunden und angehalten werden. „Ein 17-jähriger russischer Staatsangehöriger wird angezeigt“, so die Polizei.
Die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen des Streits laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.