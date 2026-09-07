„Wir wollen Fine Dining wieder leistbar machen“

„Es gibt Fine Dining Lokale, wo es sehr steif zugeht, dort traut man sich fast nicht, laut zu lachen. Da sind wir auf jeden Fall das Gegenteil. Unsere Gäste können auch gern mit der kurzen Hose kommen, uns ist das egal“, erzählt Patrick Kranl, Restaurantleiter des „Roots“ in der Wolfsberger Innenstadt. Sein Geschäftspartner und Küchenchef Ralph Kollnitzer kann dem beipflichten: „Wir machen auch mal einen Schmäh mit den Gästen und lachen gemeinsam. Und trotzdem ist es ein Erlebnis auf hohem Niveau.“