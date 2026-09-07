Schockfund! Leiche lag in abgeschlepptem Fahrzeug

Eine schreckliche Entdeckung machte am frühen Sonntagabend ein Mitarbeiter eines Autohauses im Tiroler Zillertal: In einem bereits am Freitag abgeschleppten Auto lag auf der Rückbank die Leiche des Fahrzeugbesitzers. Die Hintergründe sind derzeit noch ein Rätsel. Ermittlungen sind im Gange. Auch eine Obduktion wurde angeordnet.