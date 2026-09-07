Schockfund! Leiche lag in abgeschlepptem Fahrzeug

Eine schreckliche Entdeckung machte am frühen Sonntagabend ein Mitarbeiter eines Autohauses im Tiroler Zillertal: In einem bereits am Freitag abgeschleppten Auto lag auf der Rückbank die Leiche des Fahrzeugbesitzers. Die Hintergründe sind derzeit noch ein Rätsel. Ermittlungen sind im Gange. Auch eine Obduktion wurde angeordnet.
Zur Vorgeschichte: Bereits am Freitagnachmittag hatte ein 79-jähriger Ungar auf der Zillertaler Höhenstraße eine Autopanne. Das Fahrzeug wurde schließlich von einem Abschleppdienst abgeschleppt und zu einer Werkstatt nach Zell am Ziller gebracht.
Zulassungsbesitzer tot
Am frühen Sonntagabend kam es auf dem Areal des Autohauses dann zu dem Schockfund: Ein Mitarbeiter entdeckte in genau diesem Auto eine leblose Person. „Dabei handelte es sich um den 79-jährigen Zulassungsbesitzer aus Ungarn“, schilderte Polizeisprecher Stefan Eder Montagfrüh auf „Krone“-Nachfrage.
Derzeit gibt es keine Indizien für Fremdverschulden.
Polizeisprecher Stefan Eder
Bild: Christof Birbaumer
Die alarmierten Rettungskräfte beziehungsweise der Notarzt konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Obduktion wurde angeordnet
Die genauen Hintergründe sind aktuell noch unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet. „Derzeit gibt es keine Indizien für Fremdverschulden“, betont Eder. Polizeiliche Ermittlungen im Gange.
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