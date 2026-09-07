Wolff: „Hätten versuchen müssen, das zu vermeiden“

Vier Runden vor Schluss musste der spätere Sieger im Infight ins Kiesbett ausweichen. „Dieser eine Moment, das hätten wir versuchen müssen zu vermeiden“, meinte Wolff. „Ich weiß noch nicht genau, wie wir daraus lernen. Aber bis dahin haben sie gut miteinander gefightet. Sie haben gezeigt, dass sie hart miteinander fahren können, ohne sich abzuschießen.“ Das lässt auch für die nahe Zukunft auf Duelle hoffen ...