3 Spiele, 0 Punkte: Weltmeister muss Koffer packen

Die 1:2-Niederlage am Samstag zu Hause gegen Torino ist eine Schlappe zu viel gewesen. Coach Fabio Grosso muss nach nur drei Meisterschaftsrunden ohne Punkt seinen Trainerposten bei der Fiorentina räumen. Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst Anfang Juni übernommen.
Einzig im Cup feierte Grosso mit seinem Team gegen den Zweitligisten Benevento Calcio einen Sieg. Der Weltmeister von 2006 war von Sassuolo nach Florenz gewechselt und hatte dort für zwei Jahre unterschrieben.
Es war nicht der erste Kurzauftritt Grossos als Coach. Bei Sion dauerte das Engagement ab August 2020 sieben Monate. 2023 war bei Olympique Lyon nach nur drei Monaten und sieben Spielen vorzeitig Schluss. Als Spieler wird der ehemalige Verteidiger aber immer in den Herzen der italienischen Fans bleiben: 2006 hatte er im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich erzielt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.