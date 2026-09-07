3 Spiele, 0 Punkte: Weltmeister muss Koffer packen

Es war nicht der erste Kurzauftritt Grossos als Coach. Bei Sion dauerte das Engagement ab August 2020 sieben Monate. 2023 war bei Olympique Lyon nach nur drei Monaten und sieben Spielen vorzeitig Schluss. Als Spieler wird der ehemalige Verteidiger aber immer in den Herzen der italienischen Fans bleiben: 2006 hatte er im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich erzielt.