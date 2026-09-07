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Trainer-Aus in Serie A

3 Spiele, 0 Punkte: Weltmeister muss Koffer packen

Fußball International
07.09.2026 09:25
Fabio Grosso ist nicht mehr Trainer von Fiorentina.
Fabio Grosso ist nicht mehr Trainer von Fiorentina.(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die 1:2-Niederlage am Samstag zu Hause gegen Torino ist eine Schlappe zu viel gewesen. Coach Fabio Grosso muss nach nur drei Meisterschaftsrunden ohne Punkt seinen Trainerposten bei der Fiorentina räumen. Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst Anfang Juni übernommen. 

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Einzig im Cup feierte Grosso mit seinem Team gegen den Zweitligisten Benevento Calcio einen Sieg. Der Weltmeister von 2006 war von Sassuolo nach Florenz gewechselt und hatte dort für zwei Jahre unterschrieben.

Es war nicht der erste Kurzauftritt Grossos als Coach. Bei Sion dauerte das Engagement ab August 2020 sieben Monate. 2023 war bei Olympique Lyon nach nur drei Monaten und sieben Spielen vorzeitig Schluss. Als Spieler wird der ehemalige Verteidiger aber immer in den Herzen der italienischen Fans bleiben: 2006 hatte er im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich erzielt.

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