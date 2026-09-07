Natalie Portman mit Baby unterwegs in Paris

Da ist er, der kleine Nachwuchs von Natalie Portman (45)! Die Schauspielerin wurde am 5. September gemeinsam mit ihrem Partner Tanguy Destable bei einem Spaziergang durch Paris gesichtet. Das Paar genießt offenbar die ersten Tage als Familie zu dritt.
Die Oscar-Preisträgerin ist zum dritten Mal Mutter geworden. Am 25. August brachte sie Medienberichten zufolge in Paris einen Sohn zur Welt. Es ist ihr erstes gemeinsames Kind mit dem französischen Musiker Tanguy Destable, der unter dem Künstlernamen Tepr bekannt ist.
Der kleine Bub hat bereis zwei große Geschwister. Portman hat aus ihrer früheren Ehe mit Regisseur und Choreograf Benjamin Millepied bereits Sohn Aleph (15) und Tochter Amalia (9). Die beiden Kinder dürften sich nun über ihre neue Rolle als große Geschwister freuen.
Auch für Destable ist der Nachwuchs nicht das erste Kind. Der Musiker hat aus einer früheren Beziehung bereits zwei Kinder, die 2016 und 2020 geboren wurden.
Dankbar für das besondere Glück
Dass Portman noch einmal Mutter werden würde, hatte sie im Frühjahr selbst öffentlich gemacht. Im April verriet sie in einem Interview mit „Harper’s Bazaar“, wie sehr sie und Destable sich auf ihr Baby freuen. „Tanguy und ich sind sehr aufgeregt“, sagte die Schauspielerin damals und betonte, wie dankbar sie für dieses besondere Glück sei.
Ihre dritte Schwangerschaft erlebte Portman nach eigenen Worten deutlich ruhiger als frühere. Sie sprach von einer besonderen Dankbarkeit und davon, jeden einzelnen Moment bewusster genießen zu wollen. Auch deshalb sei die Schwangerschaft für sie diesmal eine besonders schöne Erfahrung gewesen.
Spaziergänge und Gyrotonic mit Babybauch
Die Schauspielerin lebt und arbeitet seit Jahren in Frankreich und genoss schon während ihrer Schwangerschaft Spaziergänge durch die Parks der französischen Hauptstadt, Kunst und das schöne Frühlingswetter.
Auch sportlich hielt sich die Hollywood-Ikone fit. Sie schwamm und machte Gyrotonic, um während der Schwangerschaft körperlich stark zu bleiben. Gleichzeitig verbrachte sie möglichst viel Zeit mit ihren beiden älteren Kindern.
Die Beziehung zwischen Portman und Destable war im März 2025 öffentlich bekannt geworden.
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