Natalie Portman mit Baby unterwegs in Paris

Dankbar für das besondere Glück

Dass Portman noch einmal Mutter werden würde, hatte sie im Frühjahr selbst öffentlich gemacht. Im April verriet sie in einem Interview mit „Harper’s Bazaar“, wie sehr sie und Destable sich auf ihr Baby freuen. „Tanguy und ich sind sehr aufgeregt“, sagte die Schauspielerin damals und betonte, wie dankbar sie für dieses besondere Glück sei.