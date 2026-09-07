27-Jähriger auf Volksfest grundlos angegriffen

Nach Attacke weggelaufen

Die Gruppe – es soll sich um Personen ausländischer Herkunft zwischen Anfang und Mitte zwanzig handeln – lief nach dem Angriff davon. „Es ist zum Glück nur die Lippe aufgerissen und geschwollen. Für uns war der Abend aber dann vorbei“, erzählt das Paar. Sanitäter behandelten vor Ort die Verletzungen. Auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtete das Opfer allerdings.