27-Jähriger auf Volksfest grundlos angegriffen

Es hätte ein netter Abend mit Freunden werden sollen, doch endete mit einer schmerzvollen Wunde. Ein 27-Jähriger besuchte am Wochenende das Welser Volksfest in OÖ, wurde aber beim Betreten der Weinkost grundlos von einem Unbekannten attackiert.
„Ich habe eigentlich nach Freunden gesucht, aber nur eine Faust gefunden“, kann ein 27-Jähriger aus Wilhering am Tag nach einem Vorfall am Welser Volksfest schon wieder darüber lächeln. Der junge Mann war gemeinsam mit seiner Verlobten und anderen Bekannten am Freitag am Volksfest unterwegs.
Mit Faust geschlagen
Gegen 2.15 Uhr war er vom Weindorf Richtung Weinkost unterwegs. „Mir ist eine Gruppe entgegengekommen, die mich gestoßen hat. Als ich mich umgedreht habe, hatte ich schon eine Faust im Gesicht. Die Attacke war völlig aus dem Nichts“, wandte sich der Verletzte an die „Krone“.
Nach Attacke weggelaufen
Die Gruppe – es soll sich um Personen ausländischer Herkunft zwischen Anfang und Mitte zwanzig handeln – lief nach dem Angriff davon. „Es ist zum Glück nur die Lippe aufgerissen und geschwollen. Für uns war der Abend aber dann vorbei“, erzählt das Paar. Sanitäter behandelten vor Ort die Verletzungen. Auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtete das Opfer allerdings.
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