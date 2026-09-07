Margrethe II. krank: kein Abschied von Harald

Sorge um Königin Margrethe II. von Dänemark! Die 86-jährige Altkönigin musste erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden und kann nun nicht an der Beisetzung ihres lebenslangen engen Freundes und Wegfährten König Harald V. von Norwegen (†89) teilnehmen.
Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige wird wegen eines Blutergusses im Hüftbereich sowie leichter Dehydrierung behandelt, wie die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf das Königshaus berichtete. Margrethe gehe es den Umständen entsprechend gut, sie sei guter Stimmung.
Es muss ihr das Herz zerreißen
Die Ärzte verordneten strenge Ruhe: Margrethe muss die gesamte nächste Woche zur Behandlung und Beobachtung im Universitätskrankenhaus Kopenhagen bleiben.
Das bricht ihr garantiert das Herz: Durch den Klinik-Aufenthalt kann Margrethe nicht nach Oslo fliegen, um König Harald V. die letzte Ehre zu erweisen.
Eine royale Freundschaft geht damit tragisch zu Ende. Über 80 Jahre lang kannten sich die beiden Monarchen! Als Cousins zweiten Grades wuchsen sie praktisch gemeinsam auf, teilten ein Leben lang eine tiefe, vertraute Bindung. Zuletzt sahen sich die beiden Royals beim großen Staatsbesuch in Dänemark im Juni 2023, wo sie lachend und herzlich miteinander scherzten.
Bereits ihr dritter Krankenhaus-Aufenthalt in diesem Jahr!
Im Mai war sie zunächst mit einer sogenannten Angina pectoris – also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Kopenhagener Universitätskrankenhaus gekommen. Kurz nach ihrer Entlassung wurde sie wegen einer größeren Einblutung im Hüftbereich behandelt.
Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.
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