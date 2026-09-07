Margrethe II. krank: kein Abschied von Harald

Ein Bild, das heute besonders zu Herzen geht: Von diesen drei Royals leben nur noch zwei. Königin Margrethe II. von Dänemark (M.), König Carl XVI. Gustaf von Schweden (l.) und König Harald V. von Norwegen (r.) verband eine lebenslange Freundschaft. Gemeinsam feierten sie am 15. Jänner 2012 Margrethes 40. Thronjubiläum in Kopenhagen. Heute erinnert das Foto an eine royale Freundschaft, die mit Haralds Tod zu Ende geht. (Bild: EPA/Keld Navntoft)