Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das bricht ihr Herz

Margrethe II. krank: kein Abschied von Harald

Royals
07.09.2026 08:42
Ein Bild, das heute besonders zu Herzen geht: Von diesen drei Royals leben nur noch zwei. ...
Ein Bild, das heute besonders zu Herzen geht: Von diesen drei Royals leben nur noch zwei. Königin Margrethe II. von Dänemark (M.), König Carl XVI. Gustaf von Schweden (l.) und König Harald V. von Norwegen (r.) verband eine lebenslange Freundschaft. Gemeinsam feierten sie am 15. Jänner 2012 Margrethes 40. Thronjubiläum in Kopenhagen. Heute erinnert das Foto an eine royale Freundschaft, die mit Haralds Tod zu Ende geht.(Bild: EPA/Keld Navntoft)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sorge um Königin Margrethe II. von Dänemark! Die 86-jährige Altkönigin musste erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden und kann nun nicht an der Beisetzung ihres lebenslangen engen Freundes und Wegfährten König Harald V. von Norwegen (†89) teilnehmen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige wird wegen eines Blutergusses im Hüftbereich sowie leichter Dehydrierung behandelt, wie die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf das Königshaus berichtete. Margrethe gehe es den Umständen entsprechend gut, sie sei guter Stimmung.

Die resolute Königin, auf dem Foto ist sie im August mit Gehstock auf einem Markt in ...
Die resolute Königin, auf dem Foto ist sie im August mit Gehstock auf einem Markt in Südfrankreich zu sehen, musste ausgerechnet vor der Beerdigung von König Harald ins Krankenhaus. Die Diagnose: Ein schmerzhafter Bluterguss in der Hüfte und leichte Dehydrierung.(Bild: AFP/VALENTINE CHAPUIS)

Es muss ihr das Herz zerreißen
Die Ärzte verordneten strenge Ruhe: Margrethe muss die gesamte nächste Woche zur Behandlung und Beobachtung im Universitätskrankenhaus Kopenhagen bleiben.

Das bricht ihr garantiert das Herz: Durch den Klinik-Aufenthalt kann Margrethe nicht nach Oslo fliegen, um König Harald V. die letzte Ehre zu erweisen.

Eine royale Freundschaft geht damit tragisch zu Ende. Über 80 Jahre lang kannten sich die beiden Monarchen! Als Cousins zweiten Grades wuchsen sie praktisch gemeinsam auf, teilten ein Leben lang eine tiefe, vertraute Bindung. Zuletzt sahen sich die beiden Royals beim großen Staatsbesuch in Dänemark im Juni 2023, wo sie lachend und herzlich miteinander scherzten.

König Harald V. (l.), Königin Margrethe II. (M.) und Königin Sonja (r.) 2023 bei einem Besuch in ...
König Harald V. (l.), Königin Margrethe II. (M.) und Königin Sonja (r.) 2023 bei einem Besuch in Sagnlandet Lejre bei Roskilde(Bild: APA/Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP)

Bereits ihr dritter Krankenhaus-Aufenthalt in diesem Jahr!
Im Mai war sie zunächst mit einer sogenannten Angina pectoris – also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Kopenhagener Universitätskrankenhaus gekommen. Kurz nach ihrer Entlassung wurde sie wegen einer größeren Einblutung im Hüftbereich behandelt.

Lesen Sie auch:
Nach den gesundheitlichen Problemen der letzten Monate ist die Altkönigin wieder fit genug, um ...
Sorge & Erleichterung
Königin Margrethe zeigt sich erstmals mit Rollator
11.06.2026
Aufatmen in Dänemark
Altkönigin Margrethe aus dem Krankenhaus entlassen
29.05.2026
Kate bleibt daheim!
Prinz William: Tante mit ihm bei Haralds Begräbnis
06.09.2026

Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
07.09.2026 08:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
209.616 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
156.659 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
123.669 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3919 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1910 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1653 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Royals
Das bricht ihr Herz
Margrethe II. krank: kein Abschied von Harald
Kate bleibt daheim!
Prinz William: Tante mit ihm bei Haralds Begräbnis
Royale Premiere
Ingrid Alexandra meisterte ihre ersten Audienzen
Actionreicher Auftritt
Prinz Harry plant nach Umzug waghalsige Aktion
Nach Sussex-Umzug
Meghans Mama Doria feiert traurigen 70. Geburtstag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf