Kleinbus rollte selbst Hang hinab: Mann verletzt

Rückwärts bergab ging es am Sonntagnachmittag für einen Kleinbus am Roßberg in Neukirchen am Großvenediger in Salzburg. Das Fahrzeug hatte sich selbstständig gemacht und wurde erst von einem Baum gestoppt. Ein Mann wurde bei dem Vorfall verletzt. Für ihn ging es mit der Rettung ins Krankenhaus.
Warum sich der moderne Kleinbus selbstständig machte, stand vorerst nicht fest. Die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger rückte um 15.16 Uhr zum Einsatz am Roßberg aus.
Mit 24 Kräften wurde der Kleinbus gesichert und anschließend mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs zurück auf den Parkplatz gezogen. Für die Florianis war es in der vergangenen Woche bereits der fünfte Einsatz.
Neben der Feuerwehr waren bei dem Unfall auch das Rote Kreuz aus Wald und die Polizei Neukirchen im Einsatz. Gegen 16.45 Uhr konnte die Bergung des Fahrzeugs abgeschlossen werden.
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