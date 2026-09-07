Während Toilettenbesuchs ging Auto in Flammen auf

Während eine Autolenkerin auf einer Raststation der A1 bei Laakirchen (OÖ) einem dringenden Bedürfnis nachkam, war ihr Auto in Flammen aufgegangen. Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer schritt aber unverzüglich ein und konnte mithilfe eines Feuerlöschers den Brand eindämmen.
Zu einem PKW-Brand kam es am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf einer Raststation auf der A1 im Gemeindegebiet von Laakirchen. Ein in der Nähe befindlicher 63-jähriger Mann entdeckte den Fahrzeugbrand und konnte diesen mit dem Feuerlöscher den er in seinem Lkw mitführte, löschen.
Nachdem das Fahrzeug vom 63-Jährigen gelöscht worden war, kam die 45-jährige Besitzerin des Fahrzeuges nach ihrem Toilettengang zurück und verständigte die Feuerwehr Vorchdorf. Diese führte Nachlöscharbeiten im Motorbereich erfolgreich durch.
Ergeblicher Sachschaden
Im Einsatz standen drei Fahrzeuge der Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften. Bei dem Brandereignis wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden.
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