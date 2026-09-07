Während Toilettenbesuchs ging Auto in Flammen auf

Zu einem PKW-Brand kam es am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf einer Raststation auf der A1 im Gemeindegebiet von Laakirchen. Ein in der Nähe befindlicher 63-jähriger Mann entdeckte den Fahrzeugbrand und konnte diesen mit dem Feuerlöscher den er in seinem Lkw mitführte, löschen.