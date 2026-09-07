Nachbarschaftsstreit wegen säckeweise Hundekot

Säcke stehen seit Monaten

Seit Mai würden die Säcke bereits stehen, sagt die Nachbarin, Frau N. (Name geändert). Wenn man auf der Terrasse sitze und der Wind richtig gehe, rieche man den Gestank. Ein Biologe habe ihr zudem bestätigt, dass Hundekot für die Zucht von Fliegen völlig ungeeignet sei. „Der gehört entsorgt und hat hier nichts verloren.“ Und: Die meisten Schwalben seien jetzt ohnehin schon nach Süden gezogen. Es gebe also keinen Grund mehr, die Säcke stehenzulassen.