Kuh auf Sommerrodelbahn: Schock für Opa und Enkerl

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Wochenende auf der Sommerrodelbahn in Mieders im Tiroler Stubaital. Ein 65-jähriger Einheimischer und dessen Enkel kollidierten während der Talfahrt mit einer Kuh, die plötzlich auf der Rodelbahn stand.
Ereignet hatte sich der kuriose Unfall bereits am späten Samstagnachmittag. Der 65-jährige Senior war gegen 16 Uhr gemeinsam mit seinem vierjährigen Enkerl auf der Sommerrodelbahn talwärts unterwegs, als die Kuh plötzlich im Bereich der Schiene auftauchte und dann direkt auf der Bahn stand.
Zur weiteren medizinischen Abklärung wurden der 65-Jährige und dessen Enkel in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Die Polizei
Noch bis ins Tal gerodelt
Es kam zur Kollision! Trotz des Zusammenstoßes setzte der Mann die Fahrt gemeinsam mit seinem Enkel noch bis zur Talstation fort. Dort wurden die beiden von der alarmierten Rettung und einem Notarzt erstversorgt.
Der 65-jährige Opa erlitt Verletzungen, das Enkerl dürfte mit dem Schrecken davongekommen sein. „Zur weiteren medizinischen Abklärung wurden die beiden in die Innsbrucker Klinik gebracht“, hieß es vonseiten der Polizei.
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