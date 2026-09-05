18-Jährige krachte im Rausch gegen Brückengeländer

Dass die Fahrerin nüchtern bleiben muss, hatte sie wohl vergessen: Eine 18-Jährige krachte gegen 4.40 Uhr mit ihrem Auto gegen ein Brückengeländer. Dabei wurde nicht nur sie, sondern auch ihre beiden Mitfahrer (17) verletzt. Ihr und einer zweiten Lenkerin wurden die (Probe-)Führerscheine abgenommen.
Eine 18-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus Ohlsdorf fuhr am Samstag gegen 4:40 Uhr mit ihrem Auto in Ohlsdorf auf der L1303. Bei der Ortschaft Kohlwehr prallte sie in einem Brückenbereich mit ihrem Wagen in die Leitplanke, wobei die Airbags im vorderen Bereich auslösten.
Auch Passagiere verletzt
Durch den Aufprall wurden die Lenkerin und ihre zwei Mitfahrer, zwei 17-Jährige aus Laakirchen, leicht verletzt. Ein Alkomattest bei der 18-Jährigen ergab einen Messwert von 1,58 Promille. Der Führerschein wurde vor Ort abgenommen.
Gegen Leitschiene gekracht
Einige Stunden zuvor hatte im Innviertel eine weitere Alkolenkerin für Aufruhr gesorgt: Eine 37-jährige Linzerin war am Freitag gegen 17:45 Uhr mit ihrem Auto bei Mehrnbach auf der B141 in Richtung Ried im Innkreis unterwegs gewesen. Beim dortigen „Hofer Kreisverkehr“ war sie zuerst gegen die dortige Leitschiene geprallt, und anschließend im Kreisverkehr zum Stillstand gekommen.
Auch sie wurde verletzt
Die Linzerin wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,74 Promille und der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.