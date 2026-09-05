18-Jährige krachte im Rausch gegen Brückengeländer

Gegen Leitschiene gekracht

Einige Stunden zuvor hatte im Innviertel eine weitere Alkolenkerin für Aufruhr gesorgt: Eine 37-jährige Linzerin war am Freitag gegen 17:45 Uhr mit ihrem Auto bei Mehrnbach auf der B141 in Richtung Ried im Innkreis unterwegs gewesen. Beim dortigen „Hofer Kreisverkehr“ war sie zuerst gegen die dortige Leitschiene geprallt, und anschließend im Kreisverkehr zum Stillstand gekommen.