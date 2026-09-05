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Zwei Alkolenkerinnen

18-Jährige krachte im Rausch gegen Brückengeländer

Oberösterreich
05.09.2026 11:00
Der Alkotest war deutlichpositiv (Symbolbild)
Der Alkotest war deutlichpositiv (Symbolbild)(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dass die Fahrerin nüchtern bleiben muss, hatte sie wohl vergessen: Eine 18-Jährige krachte gegen 4.40 Uhr mit ihrem Auto gegen ein Brückengeländer. Dabei wurde nicht nur sie, sondern auch ihre beiden Mitfahrer (17) verletzt. Ihr und einer zweiten Lenkerin wurden die (Probe-)Führerscheine abgenommen.

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Eine 18-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus Ohlsdorf fuhr am Samstag gegen 4:40 Uhr mit ihrem Auto in Ohlsdorf auf der L1303. Bei der Ortschaft Kohlwehr prallte sie in einem Brückenbereich mit ihrem Wagen in die Leitplanke, wobei die Airbags im vorderen Bereich auslösten.

Auch Passagiere verletzt
Durch den Aufprall wurden die Lenkerin und ihre zwei Mitfahrer, zwei 17-Jährige aus Laakirchen, leicht verletzt. Ein Alkomattest bei der 18-Jährigen ergab einen Messwert von 1,58 Promille. Der Führerschein wurde vor Ort abgenommen.

Gegen Leitschiene gekracht
Einige Stunden zuvor hatte im Innviertel eine weitere Alkolenkerin für Aufruhr gesorgt: Eine 37-jährige Linzerin war am Freitag gegen 17:45 Uhr mit ihrem Auto bei Mehrnbach auf der B141 in Richtung Ried im Innkreis unterwegs gewesen. Beim dortigen „Hofer Kreisverkehr“ war sie zuerst gegen die dortige Leitschiene geprallt, und anschließend im Kreisverkehr zum Stillstand gekommen.

Auch sie wurde verletzt
Die Linzerin wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,74 Promille und der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

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