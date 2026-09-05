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Erneut vor Gericht

Mit Kamera im Rauchmelder Kinder in Sauna gefilmt

Oberösterreich
05.09.2026 06:00
Der verurteilter Sexualstraftäter soll vor seiner Berufungsverhandlung Kinder und Erwachsene ...
Der verurteilter Sexualstraftäter soll vor seiner Berufungsverhandlung Kinder und Erwachsene heimlich in der Sauna gefilmt haben.(Bild: Gerhard Schiel)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein Unbelehrbarer der Extra-Klasse dürfte ein Tscheche sein, der sich an seinen beiden minderjährigen Töchtern vergriffen hatte. Der 46-Jährige soll in einer Sauna auch Kinder gefilmt haben – zu einem Zeitpunkt, als seine Berufungsverhandlung wegen sexuellen Missbrauchs bevorstand ...

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„Mein Mandant geht einer Arbeit nach und ist im Hotelbetrieb seiner Gattin angestellt“, meinte der Verteidiger eines 46-Jährigen bei der Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Linz. Dort wurde der Angeklagte Ende Februar 2026 in zweiter Instanz zu drei Jahren und fünf Monaten Gefängnis verurteilt.

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