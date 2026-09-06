Erleben Sie den Circus Roncalli hautnah

Große Circuskunst in der Manege

Natürlich dürfen zum Jubiläum auch außergewöhnliche Künstler nicht fehlen. Einer von ihnen ist Gensi, der bereits seine 21. Saison bei Roncalli bestreitet und damit der dienstälteste Weißclown der Roncalli-Geschichte ist. Der katalanische Sänger, Schauspieler und Musiker versteht seine Aufgabe dabei nicht nur darin, das Publikum zum Lachen zu bringen: Er will „Poesie in die Manege bringen“.