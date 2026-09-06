Erleben Sie den Circus Roncalli hautnah

Wenn sich der Vorhang hebt, beginnt eine Welt voller Poesie, spektakulärer Artistik und großer Emotionen: Das Circus-Theater Roncalli feiert 2026 sein 50-jähriges Bestehen – und kommt mit seiner großen Jubiläumstournee zurück nach Österreich. Die „Krone“ lässt Familien das besondere Circus-Erlebnis hautnah miterleben und verlost insgesamt 30 Familienpackages inklusive Tickets, Popcorn und einem Meet & Greet mit Stars der Show.
Seit einem halben Jahrhundert steht Roncalli für eine ganz besondere Form der Circuskunst. Statt auf eine reine Aneinanderreihung spektakulärer Nummern setzt Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul seit jeher auf eine große Gesamtinszenierung – mit liebevollen Details, außergewöhnlichen Kostümen, Musik, Humor und Artistik. Am 16. September 2026 hebt sich bei der festlichen Gala-Premiere in Wien der Vorhang für das Jubiläumsprogramm. Danach dürfen sich auch Circus-Fans in weiteren Teilen Österreichs auf das besondere Roncalli-Erlebnis freuen.
Große Circuskunst in der Manege
Natürlich dürfen zum Jubiläum auch außergewöhnliche Künstler nicht fehlen. Einer von ihnen ist Gensi, der bereits seine 21. Saison bei Roncalli bestreitet und damit der dienstälteste Weißclown der Roncalli-Geschichte ist. Der katalanische Sänger, Schauspieler und Musiker versteht seine Aufgabe dabei nicht nur darin, das Publikum zum Lachen zu bringen: Er will „Poesie in die Manege bringen“.
Für staunende Gesichter sorgt außerdem das Duo Vitalys. Joel Yaicate Saavedra und Pablo Nonato Panduro präsentieren spektakuläre Hand-auf-Hand-Akrobatik und scheinen dabei regelmäßig die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Für einen ihrer außergewöhnlichsten Tricks schafften es die beiden Peruaner sogar ins Guinness-Buch der Rekorde: Kopf auf Kopf bezwangen sie 2018 in nur 57 Sekunden die 97 Stufen der Kathedrale von Girona.
Mit der „Krone“ Roncalli hautnah erleben
Zum großen Jubiläum gibt es für „Krone“-Leser jetzt die Chance auf ein Circus-Erlebnis für die ganze Familie. Wir verlosen insgesamt 30 Familienpackages – je zehn für die Vorstellung an den folgenden Standorten und Tagen
Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 18. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.