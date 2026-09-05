Hilferufe am Berg könnten nur „Spaß“ gewesen sein

Beim Wandern auf der Katrin in Bad Ischl in Oberösterreich nahm ein Freizeitsportler Hilfeschreie wahr und alarmierte die Bergrettung. Sofort machten sich acht Retter auf den Weg und suchten zwei Stunden im weglosen Gelände nach möglichen Personen in Not. Die Vermutung: Es könnte ein besonders blöder „Scherz“ gewesen sein.
Nach der bodengebundenen Suchaktion stieg auch noch der Hubschrauber der Flugpolizei auf, um das Gebiet abzusuchen. Gefunden wurde jedoch niemand, die Hilferufen könnten vielmehr „scherzhalber“ abgesetzt worden sein. Dazu Manfred Zopf, Ortsstellenleiter der Bergrettung Bad Ischl: „Das tut man natürlich nicht. Wir gehen aber lieber zwei Stunden suchen und finden nichts, bevor etwas Schlimmeres geschieht.“
An ähnliche Einsätze erinnert er sich nicht, es komme aber immer wieder vor, dass Personen die Bergrettung alarmieren und sich hinterher herausstellt, dass niemand in Gefahr war.
Waldkauz verwechselt
„Vor Jahren hat einmal jemand die Laute eines Waldkauzes mit Hilferufen verwechselt. Es kommt auch vor, dass sich Leute sorgen, wenn sie in der Dunkelheit Lichtzeichen am Berg sehen. Das sind aber oft Leute mit Stirnlampen, denen es gut geht“, so Zopf.
Geharnischte Kommentare
Online ruft die Bergrettung Bad Ischl dazu auf, nicht ernst gemeinte Hilferufe zu unterlassen. Die Reaktionen auf den Beitrag sind eindeutig: „Wie zum Geier kommt man auf so eine hirnlose Idee“ oder „Lernt man eigentlich schon als Kind, dass man so was nicht macht“ sind nur einige der zahllosen Kommentare.
„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das sollten vor allem jene bedenken, die aus einer Laune heraus um Hilfe rufen, obwohl sie nicht in Not sind.
Egal ob am Berg, im Wasser oder in einer dunklen Gasse: Der Ruf nach Hilfe löst im Idealfall Alarmbereitschaft und den Willen, zu helfen, aus. Das ist gut und wichtig, deshalb sollte man damit nicht leichtfertig umgehen. Denn wer Hilfsbereitschaft mutwillig ausnutzt, braucht sich nicht wundern, wenn der nächste echte Hilfeschrei womöglich ohne Reaktion verhallt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.