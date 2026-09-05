Hilferufe am Berg könnten nur „Spaß“ gewesen sein

Nach der bodengebundenen Suchaktion stieg auch noch der Hubschrauber der Flugpolizei auf, um das Gebiet abzusuchen. Gefunden wurde jedoch niemand, die Hilferufen könnten vielmehr „scherzhalber“ abgesetzt worden sein. Dazu Manfred Zopf, Ortsstellenleiter der Bergrettung Bad Ischl: „Das tut man natürlich nicht. Wir gehen aber lieber zwei Stunden suchen und finden nichts, bevor etwas Schlimmeres geschieht.“