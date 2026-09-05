Feuerwehrleute mussten wegen Böller ausrücken

Nicht erster derartiger Einsatz

Der aktuelle Einsatz war übrigens nicht der erste dieser Art. Es komme immer wieder zu Alarmierungen, die durch Pyrotechnik oder mutwillige Handlungen ausgelöst werden. „Feuerwehr, Rettung und Polizei sind rund um die Uhr einsatzbereit. Bitte sorgen wir dafür, dass sie nur dann ausrücken müssen, wenn wirklich Hilfe benötigt wird“, lautet der Appell der Freiwilligen.