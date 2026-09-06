Familie will Motorrad von totem Sebastian erhalten

Leidenschaft ging unter die Haut

Der Vater musste sein eigenes Motorrad verkaufen, um die Begräbniskosten decken zu können. Sebastian teilte die Leidenschaft für Zweiräder, hatte sich von seinem Lehrlingsgehalt sein erstes eigenes Traum-Motorrad gekauft. Wie groß die Leidenschaft für das Zweirad war, zeigt sich unter anderem daran, dass er sich ein Bild davon auf den Arm tätowieren ließ. Besonders berührend: Am Tacho dieser Maschine „versteckte“ sich das Hochzeitsdatum seiner Eltern.