Von 2:0 auf 2:3! BW Linz mit kuriosem Selbstfaller

Wie gegen den LASK

Ehe in Minute 87 der Supergau folgte: Der nicht erst seit gestern in der Kritik stehende Goalie Oelz zeigte wieder keine Präsenz und ein Tekir-Corner landete direkt im langen Eck – 2:3! „Wir können sauer auf uns selbst sein“, sagte Kreiker nach dem Selbstfaller, der vom Ergebnis ans Cup-Aus letzte Saison im Viertelfinale erinnerte, als Blau-Weiß ebenfalls nach einer 2:0-Führung noch in regulärer Spielzeit mit 2:3 ausgeschieden war – das Ganze aber auswärts vor 17.500 beim späteren Cupsieger, Meister und Champions-League-Starter LASK – und nun daheim vor 4600 gegen den Aufsteiger aus der Regionalliga West. Peinlich!