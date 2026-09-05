Zumindest im Flieger geht’s für MFG hoch hinaus

Er läuft wie kein anderer für die Partei

Aigner merkt man es an, dass er entschlossen ist. Er läuft wie kein anderer für die Partei. Und er möchte anders sein. Er hat gegen die Erhöhung der Politikergehälter gewettert, mehr Geld bekommt er trotzdem, weil er überstimmt wurde. Er und seine Kollegen Dagmar Häusler und Manuel Krautgartner spenden monatlich 450 €. Mit dem Geld wird Obdachlosen Essen bezahlt, wie beim Teuerungs-Zehner wird auch das aus der eigenen Tasche finanziert. Hoch hinaus ist die Partei – zumindest in diesem Sommer – schon gekommen: MFG ließ einen Flieger mit einem Banner über das Land fliegen. Das fiel vielen auf – im Gegensatz zu politischen Inhalten.