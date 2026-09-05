Stars feierten in PlusCity gemeinsam Geburtstag

„Ich kann das Lied mittanzen“, lachte Cataleya (11) aus Marchtrenk und steckte für die Klassenkameradinnen Autogrammkarten ein. Bei dem von der „Krone“ verlosten Exklusiv-Treffen mit ESC-Teilnehmer Cosmo zog die Elfjährige das große Los, konnte ihr Glück kaum fassen und legte mit dem Burgenländer gleich den „Tanzschein“ ab. Jener Mann, der seit seinem Auftritt vor einem Millionenpublikum von einem echten „Sprungbrett“ spricht: „Ich starte im Oktober meine allererste eigene Tour. Zuerst geht’s nach Deutschland, danach nach Österreich.“