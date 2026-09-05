Stars feierten in PlusCity gemeinsam Geburtstag

ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch, ESC-Starter Cosmo und Topmodel Nadine Mirada bei großer Party in Shopping Mall: Auch „Krone“-Gewinner kamen bei persönlichem Treffen auf ihre Kosten.
„Ich kann das Lied mittanzen“, lachte Cataleya (11) aus Marchtrenk und steckte für die Klassenkameradinnen Autogrammkarten ein. Bei dem von der „Krone“ verlosten Exklusiv-Treffen mit ESC-Teilnehmer Cosmo zog die Elfjährige das große Los, konnte ihr Glück kaum fassen und legte mit dem Burgenländer gleich den „Tanzschein“ ab. Jener Mann, der seit seinem Auftritt vor einem Millionenpublikum von einem echten „Sprungbrett“ spricht: „Ich starte im Oktober meine allererste eigene Tour. Zuerst geht’s nach Deutschland, danach nach Österreich.“
Dichtes Programm
Topmodel Nadine Mirada nutzt das Wochenende gleich für einen Heimatbesuch. „Meine Mama und meine Oma sind sogar im Publikum und schauen zu.“ Selfies, Autogramme und Interviews stehen auch heute noch auf dem Programm. „Und eine Sachertorte hab’ ich mir auch schon gegönnt“, zwinkerte Mirada, die auch beim Charity-Showkochen nicht heikel war.
Model-Schule und Selfies für den Fan-Nachwuchs
Während sich die Fans vor dem Laufsteg noch Autogramme sicherten, erzählte die Linzerin auch über ihr neues Projekt. Die 37-Jährige hat eine Model-Schule, die Ende des Jahres online geht, gegründet. „Damit junge Mädchen die Basics lernen können.“
Nahbarer Star
Um seine Fans kümmerte sich auch Michael Gregoritsch und plauderte beim „Meet & Greet“ mit Evelyn Andorfer und ihrem Lebensgefährten in erster Linie übers Essen. „Ich bin kein Fan von Koriander und Austern, aber ansonsten ist alles erlaubt.“ Apropos Fans! Die sind zahlreich erschienen, wollten von jenem Mann, der Österreich mit seinem Tor zur WM schoss, unbedingt ein Autogramm.
Fans tobten
„Gregoritsch!“, hallte es durch die PlusCity. Der warf sich auch souverän ins Getümmel und erfüllte Tausenden kreischenden Kids ihren großen Wunsch. Claudia (49) und Tochter Selina (13) standen dafür lange an: „Er ist einfach furchtbar sympathisch und ein super Spieler.“ Wie recht sie haben!
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