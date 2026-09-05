Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besucher begeistert

Stars feierten in PlusCity gemeinsam Geburtstag

Oberösterreich
05.09.2026 12:00
Die Gregoritsch-Fans Claudia (49) und Tochter Selina (13).
Die Gregoritsch-Fans Claudia (49) und Tochter Selina (13).(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch, ESC-Starter Cosmo und Topmodel Nadine Mirada bei großer Party in Shopping Mall: Auch „Krone“-Gewinner kamen bei persönlichem Treffen auf ihre Kosten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich kann das Lied mittanzen“, lachte Cataleya (11) aus Marchtrenk und steckte für die Klassenkameradinnen Autogrammkarten ein. Bei dem von der „Krone“ verlosten Exklusiv-Treffen mit ESC-Teilnehmer Cosmo zog die Elfjährige das große Los, konnte ihr Glück kaum fassen und legte mit dem Burgenländer gleich den „Tanzschein“ ab. Jener Mann, der seit seinem Auftritt vor einem Millionenpublikum von einem echten „Sprungbrett“ spricht: „Ich starte im Oktober meine allererste eigene Tour. Zuerst geht’s nach Deutschland, danach nach Österreich.“

Dichtes Programm
Topmodel Nadine Mirada nutzt das Wochenende gleich für einen Heimatbesuch. „Meine Mama und meine Oma sind sogar im Publikum und schauen zu.“ Selfies, Autogramme und Interviews stehen auch heute noch auf dem Programm. „Und eine Sachertorte hab’ ich mir auch schon gegönnt“, zwinkerte Mirada, die auch beim Charity-Showkochen nicht heikel war.

Model-Schule und Selfies für den Fan-Nachwuchs
Während sich die Fans vor dem Laufsteg noch Autogramme sicherten, erzählte die Linzerin auch über ihr neues Projekt. Die 37-Jährige hat eine Model-Schule, die Ende des Jahres online geht, gegründet. „Damit junge Mädchen die Basics lernen können.“

Der Besucherandrang war enorm.
Der Besucherandrang war enorm.(Bild: Markus Wenzel)
Das Topmodel Nadine Mirada genoss ihren Heimatbesuch.
Das Topmodel Nadine Mirada genoss ihren Heimatbesuch.(Bild: Markus Wenzel)
Cataleya machte mit Cosmo den Tanzschein.
Cataleya machte mit Cosmo den Tanzschein.(Bild: Markus Wenzel)
Gewinnerin Evelyn Andorfer (M.) beim Treff.
Gewinnerin Evelyn Andorfer (M.) beim Treff.(Bild: Markus Wenzel)

Nahbarer Star
Um seine Fans kümmerte sich auch Michael Gregoritsch und plauderte beim „Meet & Greet“ mit Evelyn Andorfer und ihrem Lebensgefährten in erster Linie übers Essen. „Ich bin kein Fan von Koriander und Austern, aber ansonsten ist alles erlaubt.“ Apropos Fans! Die sind zahlreich erschienen, wollten von jenem Mann, der Österreich mit seinem Tor zur WM schoss, unbedingt ein Autogramm.

Fans tobten
„Gregoritsch!“, hallte es durch die PlusCity. Der warf sich auch souverän ins Getümmel und erfüllte Tausenden kreischenden Kids ihren großen Wunsch. Claudia (49) und Tochter Selina (13) standen dafür lange an: „Er ist einfach furchtbar sympathisch und ein super Spieler.“ Wie recht sie haben!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
05.09.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
120.661 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
101.732 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
89.613 mal gelesen
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1404 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1384 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1280 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Oberösterreich
Geister-Baustelle
Nach Pleite nimmt Projekt jetzt wieder Fahrt auf
Besucher begeistert
Stars feierten in PlusCity gemeinsam Geburtstag
Krone Plus Logo
Weil der Strom fehlt
Google-Serverfarm frühestens 2032 im Vollbetrieb
Zwei Alkolenkerinnen
18-Jährige krachte im Rausch gegen Brückengeländer
„Krone“-Sommerserie
Zumindest im Flieger geht’s für MFG hoch hinaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf