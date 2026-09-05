Verfahren gegen Kammer wurde nun eingestellt

Nicht wissentlich falsch gehandelt

Zwar räumte die LKOÖ Fehler ein, berief sich aber auf Mängel bei der rechtlichen Beurteilung. „Wir schließen aus, dass jemand wissentlich falsch gehandelt hat“, hieß es im Juli auf „Krone“-Anfrage. Dem schloss sich die Staatsanwaltschaft Linz an, die das Verfahren nun eingestellt hat. „Es konnte kein wissentlicher Befugnismissbrauch festgestellt werden“, erklärte Staatsanwältin Ulrike Breiteneder.