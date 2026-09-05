E-Scooter-Lenker (46) krachte gegen Polizeiauto

Eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich Freitagabend ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer in Pucking. Denn als er von Streifenpolizisten kontrolliert werden sollte, gab er Fersengeld und fuhr letztlich sogar absichtlich gegen das Polizeiauto.
Am Freitag gegen 17.30 Uhr führten Polizisten in Pucking mobile Kontrollen durch. Dabei fiel ihnen ein E-Scooter-Lenker auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit am Geh- und Radweg in Richtung Haid unterwegs war.
Haltezeichnen ignoriert
Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und forderten den 46-jährigen Ortsansässigen zum Anhalten auf. Doch der ignorierte die Haltezeichen, beschleunigte sein Fahrzeug und raste entlang eines Waldweges davon.
Auf Polizisten losgegangen
Selbst als er in einer Sackgasse zum Stehen kam, war die Flucht nicht zu Ende. Er fuhr mit seinem Scooter absichtlich gegen die Front des Dienstfahrzeuges, um anschließen weiterzufahren. Zu Fuß nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und konnten den 46-Jährigen schließlich zum Anhalten bewegen.
Drogen eingesteckt
Das dürfte ihm nicht gefallen haben, denn er fing an, mit seinen Armen in Richtung der Beamten zu schlagen. Schließlich wurde er vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurde Suchtgift sichergestellt.
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