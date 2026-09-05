E-Scooter-Lenker (46) krachte gegen Polizeiauto

Auf Polizisten losgegangen

Selbst als er in einer Sackgasse zum Stehen kam, war die Flucht nicht zu Ende. Er fuhr mit seinem Scooter absichtlich gegen die Front des Dienstfahrzeuges, um anschließen weiterzufahren. Zu Fuß nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und konnten den 46-Jährigen schließlich zum Anhalten bewegen.