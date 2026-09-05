Sieben „Bubis“ saßen allesamt schon hinter Gitter

Sieben halbstarke „Bubis“ – allesamt zwischen 15 und 17 Jahre alt – drängten sich am Freitag auf der Anklagebank am Landesgericht Linz. Diese ist den Burschen aus Linz und Wien alles andere als unbekannt: Jeder Einzelne der Jugendlichen hat nicht nur mehrere Vorstrafen, sondern auch bereits mehrere Monate in Haft verbracht. Mit Ausnahme des Ältesten sind sie alle Schulabbrecher, haben noch keinen Tag in ihrem Leben gearbeitet. Angeklagt war auch die Schwester des Hauptangeklagten – sie war aber nicht zugegen.