Tochter (16) spielt in einem Team mit Mutter (48)

Drei Brüder und Zwillinge in einer Mannschaft

In der 1. Klasse Ost laufen in Oberösterreich bei den Männern des SK Steyr II zwar nicht Vater und Sohn gemeinsam auf, dafür aber drei Brüder und dazu Zwillinge! Bei Albin, Din und Edi Dzafic sowie den Zwillingen Christoph und Julian Kolm, fällt es Trainer Manuel Schönberger manchmal schwer, die Spieler auseinanderzuhalten: „Bei den Kolms war das am Anfang kompliziert, mittlerweile geht es aber. Die drei Dzafics schauen sich zum Glück nicht so ähnlich“, schmunzelt der Coach, der kürzlich Vier von den Fünf in die Startelf packte und darin einen Vorteil sieht: „Sie kennen sich natürlich extrem gut und ziehen an einem Strang.“