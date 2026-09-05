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Tochter (16) spielt in einem Team mit Mutter (48)

Frauenfußball
05.09.2026 20:30
Spielen zusammen in einer Mannschaft: Sara und Gabriele Eibensteiner.
Spielen zusammen in einer Mannschaft: Sara und Gabriele Eibensteiner.(Bild: Eibensteiner)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Porträt von Jakob Feigl
Von Oliver Gaisbauer und Jakob Feigl

Im ÖFB Frauen-Cup ist an diesem Wochenende Großkampftag, steigt die erste Runde. Während auch im Unterhaus der Damen der Ball läuft. Bei einem Klub spielen sogar Mutter (48) und Tochter (16) den Doppelpass, die gemeinsam in einer Mannschaft auflaufen.

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Die Frauen des LASK setzten sich in Runde eins des ÖFB-Cups beim GAK mit 3:0 durch, auch BW Linz/Kleinmünchen siegte (nach 0:1-Rückstand) in Wallern und damit gegen einen Zweitligisten – 2:1! Während sich der OÖ-Ligist St. Stefan/Waldmark auf das Duell mit dem Bundesliga-Leader und Europacup-Start Sturm Graz am Sonntag (16 Uhr) freut, muss im Unterhaus ein Mutter-Tochter-Gespann, das gemeinsam in einer Mannschaft spielt, ran. Denn Gabriele Eibensteiner (48) spielt gemeinsam mit ihrer Tochter Sara (16) den Doppelpass. 

Sara (16) und Gabriela (48) Eibensteiner.
Sara (16) und Gabriela (48) Eibensteiner.(Bild: Eibensteiner)

Mutter spielte einst in der Bundesliga
„Ich hab’ sie schon öfter gefragt, ob das Ganze eh’ für sie passt. Sie hat im Team viele gleichaltrige Freundinnen und ich will nicht die uncoole Mama sein“, schmunzelt Gabi, die einst für Kleinmünchen in der Bundesliga spielte Nun agiert die 48-Jährige in der OÖ Frauenklasse Nord/Ost bei der Spielgemeinschaft Eidenberg/Gramastetten/Lichtenberg in einer Mannschaft mit ihrer Tochter, spielte teils sogar neben ihrer und wie ihre Tochter auf der 8er-Position!

Zitat Icon

Sie hat im Team viele gleichaltrige Freundinnen und ich will nicht die uncoole Mama sein“

Gabriele Eibensteiner

Auch im Spiel die „Mama“
„Wir sind beide eher Kämpferinnen als technisch stark, ich bin nicht mehr so spritzig wie sie“, sagt die 48-Jährige, die von Sara auch am Platz Mama gerufen wird. Und der Papa? „Der hat für Fußball nicht viel über, läuft oder radelt während wir spielen lieber das Mühlviertel ab!“

Die Brüder Din, Albin und Edi Dzafic von SK Steyr II.
Die Brüder Din, Albin und Edi Dzafic von SK Steyr II.(Bild: privat)

Drei Brüder und Zwillinge in einer Mannschaft
In der 1. Klasse Ost laufen in Oberösterreich bei den Männern des SK Steyr II zwar nicht Vater und Sohn gemeinsam auf, dafür aber drei Brüder und dazu Zwillinge! Bei Albin, Din und Edi Dzafic sowie den Zwillingen Christoph und Julian Kolm, fällt es Trainer Manuel Schönberger manchmal schwer, die Spieler auseinanderzuhalten: „Bei den Kolms war das am Anfang kompliziert, mittlerweile geht es aber. Die drei Dzafics schauen sich zum Glück nicht so ähnlich“, schmunzelt der Coach, der kürzlich Vier von den Fünf in die Startelf packte und darin einen Vorteil sieht: „Sie kennen sich natürlich extrem gut und ziehen an einem Strang.“

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