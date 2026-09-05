Klubarzt des LASK operierte BW-Linz-Star Ronivaldo

Mit einer Platte und 7 Schrauben im Arm sowie einer Schiene kehrt er am Samstag im Cupspiel gegen Innsbruck zurück: Blau-Weiß-Star Ronivaldo feiert nur drei Wochen, nachdem er sich beim 1:0 in St. Pölten den Arm gebrochen hat, sein Blitz-Comeback. Nach welchem der 37-Jährige von einem LASK-Teamarzt operiert wurde.
Mit 3:0 hatte Blau-Weiß Linz Wacker Innsbruck vor einem Monat im Zweitliga-Hit zum Saisonstart besiegt. „Die Atmosphäre war wie bei einem Bundesligaspiel“, erinnert sich Ronivaldo, der das Wiederseh’n im Cup am Samstag auf dem Platz erleben wird! Denn nur drei Wochen, nachdem sich der Stürmer beim 1:0 in St. Pölten den Arm gebrochen hat, kehrt er zurück.
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