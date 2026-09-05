Klubarzt des LASK operierte BW-Linz-Star Ronivaldo

Mit 3:0 hatte Blau-Weiß Linz Wacker Innsbruck vor einem Monat im Zweitliga-Hit zum Saisonstart besiegt. „Die Atmosphäre war wie bei einem Bundesligaspiel“, erinnert sich Ronivaldo, der das Wiederseh’n im Cup am Samstag auf dem Platz erleben wird! Denn nur drei Wochen, nachdem sich der Stürmer beim 1:0 in St. Pölten den Arm gebrochen hat, kehrt er zurück.