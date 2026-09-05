Macht Ihnen der Aufstieg der AfD Sorgen?

Deutschland steht vor dem womöglich größten politischen Umbruch seit der Wiedervereinigung: Die Alternative für Deutschland steht in Sachsen-Anhalt vor einem Erdrutschsieg. Gleichzeitig liebäugelt Parteichefin Alice Weidel mit einem möglichen Austritt Deutschlands aus dem Schengenraum und dem Euro. Unsere Frage des Tages vom 5. September lautet: „Macht Ihnen der Aufstieg der AfD in Deutschland Sorgen?“
Wie groß schätzen Sie die Chancen der AfD ein, in einigen Bundesländern oder gar im Bund Regierungsmacht zu erlangen? Welche Auswirkungen hätte eine AfD-Regierungsbeteiligung auf Deutschland, Österreich und die gesamte EU? Denken Sie, dass die Europäische Union im Falle einer AfD-Regierung in ihrer derzeitigen Form überhaupt weiter bestehen könnte?
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