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Frage des Tages

Macht Ihnen der Aufstieg der AfD Sorgen?

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05.09.2026 11:48
Steht die Alternative für Deutschland 13 Jahre nach ihrer Gründung vor ihrer ersten ...
Steht die Alternative für Deutschland 13 Jahre nach ihrer Gründung vor ihrer ersten Regierungsbeteiligung?(Bild: APA-Images / dpa / Hendrik Schmidt)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Deutschland steht vor dem womöglich größten politischen Umbruch seit der Wiedervereinigung: Die Alternative für Deutschland steht in Sachsen-Anhalt vor einem Erdrutschsieg. Gleichzeitig liebäugelt Parteichefin Alice Weidel mit einem möglichen Austritt Deutschlands aus dem Schengenraum und dem Euro. Unsere Frage des Tages vom 5. September lautet: „Macht Ihnen der Aufstieg der AfD in Deutschland Sorgen?“

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Wie groß schätzen Sie die Chancen der AfD ein, in einigen Bundesländern oder gar im Bund Regierungsmacht zu erlangen? Welche Auswirkungen hätte eine AfD-Regierungsbeteiligung auf Deutschland, Österreich und die gesamte EU? Denken Sie, dass die Europäische Union im Falle einer AfD-Regierung in ihrer derzeitigen Form überhaupt weiter bestehen könnte?

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