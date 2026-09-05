Beatpatrol floppte: Hunderte wollen Geld zurück

Einlass erst sechseinhalb Stunden später

Die Füße der Besucher wurden zwar beansprucht, nicht aber etwa durchs Tanzen, sondern durchs Stehen und Warten. Um 14 Uhr hätten eigentlich die Pforten geöffnet werden, der Einlass wurde aber immer weiter nach hinten verschoben. Tatsächlich gelangten die Besucher, die für die Tickets nicht weniger als 90 Euro bezahlt hatten, erst ab 20.30 Uhr in blockweiser Abfertigung auf das Gelände – zweieinhalb Stunden vor Ende (!) des ersten Festivaltages.