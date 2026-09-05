Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch vor Festivalende

Beatpatrol floppte: Hunderte wollen Geld zurück

Wien
05.09.2026 11:33
Der Auftakt des Beatpatrol-Festivals wurde zum Flop.
Der Auftakt des Beatpatrol-Festivals wurde zum Flop.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Tag zwei am heutigen Samstag hat zwar noch gar nicht gestartet – allerdings kann man wohl jetzt schon behaupten, dass das Beatpatrol-Festival wohl als wahrer Flop in die Musik-Annalen eingehen wird. Denn wie berichtet, griff man bei Organisation und Kalkulation der Veranstaltung gehörig daneben, ließ zahlreiche Fans am Freitag über Stunden warten. Hunderte wollen bereits ihr Geld zurück. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Feiern, tanzen, gute Musik – darauf waren Hunderte Fans jedenfalls am Freitag eingestellt. Viel geblieben ist davon nicht. Wie berichtet, endete der erste Tag des Beatpatrol-Festivals, das auf dem Gelände der Galopprennbahn Freudenau über die Bühne gehen sollte, in einem wahren Desaster. 

Einlass erst sechseinhalb Stunden später
Die Füße der Besucher wurden zwar beansprucht, nicht aber etwa durchs Tanzen, sondern durchs Stehen und Warten. Um 14 Uhr hätten eigentlich die Pforten geöffnet werden, der Einlass wurde aber immer weiter nach hinten verschoben. Tatsächlich gelangten die Besucher, die für die Tickets nicht weniger als 90 Euro bezahlt hatten, erst ab 20.30 Uhr in blockweiser Abfertigung auf das Gelände – zweieinhalb Stunden vor Ende (!) des ersten Festivaltages.

Zwar traten neben Yousuke Yukimatsu als erster Künstler auch noch die Headliner des ersten Tages – Charlotte de Witte und Timmy Trumpet – auf, mehrere andere Künstlerinnen und Künstler blieb das jedoch aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit verwehrt. Auch für den zweiten Festivaltag am Samstag zeichneten sich erste Ausfälle ab. Als Grund wurde seitens der betroffenen Künstler genannt, dass weder Rückmeldung oder Bestätigung seitens der Veranstalter erfolgt noch die Anreise organisiert worden sei. 

Fans gehen im Netz auf Barrikaden

  • a_guy_called_rene: Ich hoffe @beatpatrol.festival ihr hauts einen refund raus wir sibd (sic!) so angepisst
  • sabiine000: hoffentlich bekommen wir das Geld zurück?? war ja für dieses line up sowieso schon viel zu teuer
  • grisu310: Hab noch so ein chaotisches Event erlebt. Die Leute nur hinhalten statt ehrlich zu kommunizieren. Das war‘s mit Beatpatrol. Leider
  • harry_kah: Erinnert mich stark an „Zero Ducks Given“ mit den Tweekaz, Veranstantungsort war nie gebucht, Absage kurz vorher aus „Produktionstechnischen Gründen“, tatsächlich aber simpler Betrug
  • a_kapustin: Ich bin mittlerweile fast überzeugt, dass die Verzögerung des Festivalstarts eine Verschwörung der Budenbetreiber am Eingang ist – hier sind die Schlangen für Wasser und Essen einfach unglaublich.
  • _bensche: Das mit der Planung üben wir aber nochmal 
  • tinka954chrisy: Oida 1x verlässt man das Haus… kann was!!!
  • schmatzinski: Like für Sammelklage @konsumentenschutz@diearbeiterkammer
  • eliahperniza: Extra von Tirol angereist und Ihr haut solch eine wichtige Info 1 std nachdem eigentlichen Start des Festivals raus. Erstes und letztes Mal zu Besuch, schade!
  • ced_slz: Do I really came from France for this? I thought French festivals were disorganized, but well I´m speechless (...)
    (Bin ich wirklich dafür aus Frankreich gekommen? Ich dachte, französische Festivals sind unorganisiert, aber wow, ich bin sprachlos (...), Anm.)
  • christianemuzik: Eine Frechheit das erst nach dem geplanten Start zu veröffentlichen, und die Ticketinhaber nicht schon vorab per Mail zu informieren.....billig sind die Karten ja nicht, so dass es wurscht wäre wenn 3h Programm einfach so entfallen

 

Stichwort Veranstalter: Der gab sich bislang wortkarg zu den Gründen des Organisationsfiaskos, versprach am Abend jedoch jenen Besuchern, die nur ein Ticket für den Freitag gekauft hatten, einen Gratisbesuch des zweiten Festivaltages. 

Lesen Sie auch:
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Rätsel um Festival
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
05.09.2026

Fans überlegen Sammelklage
Ein äußerst schwacher Trost für die Fans, die für das Festival teilweise sogar aus dem Ausland angereist waren. Neben Galgenhumor findet sich auf Social Media auch heftige Kritik an den Veranstaltern. Viele Besucher wollen ihr Geld zurück, erwägen bereits eine Sammelklage wegen des verpatzten Festivals. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.09.2026 11:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
20° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
21° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
18° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
19° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
20° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
119.178 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
89.255 mal gelesen
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Steiermark
Grazerin (24) getötet: Verdächtiger aus Familie
86.214 mal gelesen
Die Polizei am Tatort am Grazer am Bischofplatz
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1403 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1374 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1280 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Wien
Noch vor Festivalende
Beatpatrol floppte: Hunderte wollen Geld zurück
Wichtigste S-Bahn weg
Schulbeginn als echter Stresstest für Wiens Öffis
Ermittlungserfolg
Opfer (26) starb in Innenhof: Verdächtiger gefasst
Rätsel um Festival
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
Österreichweite Zahlen
Der Islam dominiert bereits an den Wiener Schulen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf