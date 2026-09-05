Willkommene Rückkehr für Liverpools Florian Wirtz

Nachdem er in seiner ersten Saison beim FC Liverpool vorwiegend am Flügel zum Einsatz gekommen war, kehrt Florian Wirtz unter Neo-Coach Andoni Iraola offenbar wieder an seine Lieblingsposition zurück.
„Wir wissen, dass er für Deutschland auch eher auf der linken Seite zum Einsatz kam, aber wir werden zunächst damit beginnen, mit ihm auf dieser zentralen Position zu arbeiten“, plant Iraola mit Wirtz als Zehner.
Dass der 23-Jährige auf dieser Position einiges bewirken kann, hatte er vor allem in der Saison 2023/24 gezeigt, als er mit Bayer Leverkusen das Double holen konnte. Seine erste Saison bei den „Reds“ verlief für Wirtz hingegen nicht ganz nach Wunsch, in 49 Pflichtspiel-Einsätzen brachte es der DFB-Teamspieler nur auf sieben Tore und neun Assists.
Iraola setzt auf Wirtz
Dennoch hält Iraola viel von Wirtz. „Wir wissen, was er uns geben kann. Ich glaube, er passt sehr gut zu unserem Spielsystem“, so der Spanier. Ob der 125-Millionen-Mann den „Reds“ auf seiner alten Position zu Titel verhelfen kann? Die nächsten Monate werden es zeigen ...
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