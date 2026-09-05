Willkommene Rückkehr für Liverpools Florian Wirtz

Iraola setzt auf Wirtz

Dennoch hält Iraola viel von Wirtz. „Wir wissen, was er uns geben kann. Ich glaube, er passt sehr gut zu unserem Spielsystem“, so der Spanier. Ob der 125-Millionen-Mann den „Reds“ auf seiner alten Position zu Titel verhelfen kann? Die nächsten Monate werden es zeigen ...