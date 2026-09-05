Feuerwehr musste Drohne von Kirchturm spritzen

Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Drohne zu bergen. Einfacher gesagt, als getan, wie sich wenig später herausstellte. Da die Spitze des Turmes rund 54 Meter hoch ist, war eine Bergung alles andere als ein einfaches Unterfangen. „Wir mussten dann die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Seefeld anfordern. Diese hat eine Länge von 42 Meter“, schildert Tanzer.