Feuerwehr musste Drohne von Kirchturm spritzen

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr Mutters (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) am Donnerstag! Nicht wegen eines Feuers, sondern wegen einer Drohne, die sich auf der Spitze des Kirchturms verfangen hatte, mussten die Florianis ausrücken. Mit einer kreativen Lösung wurde das Fluggerät aus der misslichen Lage befreit.
„So einen Einsatz hatten wir noch nie“, schmunzelt Feuerwehr-Kommandant Martin Tanzer im Gespräch mit der „Krone“. Was war passiert?
Am Donnerstag war ein Fotograf mit seiner Drohne im Dorfzentrum von Mutters unterwegs, um Video- bzw. Fotoaufnahmen zu machen. Der Flug sei genehmigt gewesen. Aus unbekannter Ursache dürften die Sensoren der Drohne nicht mehr funktioniert haben. Deshalb landete das Flugobjekt nicht wie gewohnt am Boden, sondern verfing sich in der Spitze des Kirchturms.
Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Drohne zu bergen. Einfacher gesagt, als getan, wie sich wenig später herausstellte. Da die Spitze des Turmes rund 54 Meter hoch ist, war eine Bergung alles andere als ein einfaches Unterfangen. „Wir mussten dann die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Seefeld anfordern. Diese hat eine Länge von 42 Meter“, schildert Tanzer.
Als diese vor Ort eingetroffen war, stellte sich die Feuerwehr am Kirchplatz auf. Da es genug Platz gab, konnte die Bühne ordentlich befestigt werden. Danach näherten sich die Florianis Stück für Stück an die Drohne an. „Schließlich gelang es uns, die Drohne mit dem Wasserstrahl runterzuspritzen“, erklärt Tanzer.
Gut zwei Stunden dauerte der nicht alltägliche Einsatz. Um den Schutz der Passanten zu gewähren, wurde die betroffene Straße bzw. der Platz für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Nach der Bergung der Drohne und der Kontrolle des betroffenen Bereichs wurde die Straßensperre wieder aufgehoben und das Dorfzentrum für den Verkehr freigegeben.
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