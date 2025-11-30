Grüne fordern strengere Regeln für Airbnb & Co

Airbnb ist ein Online-Portal zur Vermittlung, Buchung und Vermietung von Unterkünften“, ist auf Wikipedia zu dem US-Unternehmen zu lesen. Seit der Gründung 2008 sollen sich laut eigenen Angaben über fünf Millionen Inserate in mehr als 220 Staaten auf der Website befunden haben. Vor allem in Tourismusgebieten stößt die Plattform aber nicht nur auf Gegenliebe. So musste Airbnb in Spanien erst im Frühjahr 65.000 Unterkünfte offline nehmen. Der Aktion waren jahrelange Proteste der Bevölkerung vorausgegangen, die in der Kurzzeitvermietung einen Preistreiber für Mieten sieht.