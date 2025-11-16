Wie Airbnb-Wohnungen als Bordelle genutzt werden

Sucht man auf der Online-Plattform Airbnb nach einer Unterkunft für ein Dezemberwochenende im Raum Linz, werden 216 Treffer angezeigt. Während die strengen Regeln für Vermieter in Wien oder Salzburg rigoros kontrolliert werden, scheinen in Linz eher die Mieter das Problem zu sein. Denn es kommt laufend vor, dass solche Wohnungen zweckentfremdet werden. Dass die Anmietung oft anonym erfolgt und die Schlüssel in Safes hinterlegt werden, nutzen auch Kautionsbetrüger.