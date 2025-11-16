Wie Airbnb-Wohnungen als Bordelle genutzt werden

Die günstige Ferienbleibe in bester Lage lockt nicht nur Touristen an: Über die Online-Plattform Airbnb werden Privatwohnungen für Urlauber vermietet. Doch das ist eine Grauzone, denn auch Kautionsbetrüger und Sex-Arbeiterinnen nutzten die Unterkünftige für ihre illegalen Zwecke, wie eine „Krone“-Recherche in Linz (Oberösterreich) zeigt.
Sucht man auf der Online-Plattform Airbnb nach einer Unterkunft für ein Dezemberwochenende im Raum Linz, werden 216 Treffer angezeigt. Während die strengen Regeln für Vermieter in Wien oder Salzburg rigoros kontrolliert werden, scheinen in Linz eher die Mieter das Problem zu sein. Denn es kommt laufend vor, dass solche Wohnungen zweckentfremdet werden. Dass die Anmietung oft anonym erfolgt und die Schlüssel in Safes hinterlegt werden, nutzen auch Kautionsbetrüger.
