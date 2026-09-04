OpenAI veröffentlicht neue KI – und warnt davor

Das mache es auch komplizierter, sie im Einklang mit den Interessen der Nutzer zu halten. „Ein Modell kann sehr gut darin werden, ein Ziel zu erreichen – und doch auf eine Weise agieren, die dem entgegenläuft, was ein Mensch beabsichtigte.“ Deshalb müsse die Software „menschliche Werte“ auch in Situationen verstehen, die für sie unbekannt seien.