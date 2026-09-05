Manuel Neuer: Baby-News und die Option Schalke

„Irgendwann ist auch mal gut“

Und was passiert nach besagter letzter Saison? Spielt dann womöglich sehr wohl Schalke wieder eine Rolle im Leben von Manuel Neuer? Gegenüber der „Bild“ zeigt sich Schalke-Aufsichtsratschef Axel Hefer jedenfalls durchaus offen für eine Rückkehr von Neuer (in welcher Funktion auch immer). Zwar rechne er, Hefer, nicht damit, dass Neuer unmittelbar nach Karriereende mit Volldampf im Berufsleben durchstarten wolle – aber sollte es so weit sein, stünden ihm die Türen bei Schalke offen. Denn: „Sein Abgang war kontrovers, aber ich persönlich finde, dass jeder Fehler machen kann, gerade wenn er jung ist. Das ist dann irgendwann auch mal gut.“