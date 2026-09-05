Freundschaft in der SPÖ

ANDERERSEITS muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, was der Kärntner da zum Besten gegeben hat: Befragt, was er von Parteichef Andreas Babler halte, meinte er lakonisch, dieser sei nun eben Parteichef. Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl aber längst noch nicht. Da sei für ihn ein Umfragewert von 15 Prozent die Schmerzgrenze.