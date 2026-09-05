KAC-Gegner greift mit einem Mega-Budget an

Für geschichtsträchtigen Erfolg sorgt die schwedische Achse: Marcus Sörensen, Jacob de la Rose und Patrik Nemeth sind die Top-Stars. Und Meistertrainer Roger Rönnberg, dem das Kunststück gleich im ersten Jahr gelang. Zuvor holte er mit Frölunda viermal die Champions Hockey League, installierte sofort seine Geheimwaffe, seinen Datenanalysten. „Er ist sehr charismatisch, ein Siegertyp. Mit hohen Hochs und tiefen Tiefs. Und er kann den Gegner halt auch richtig zipfen, provozieren – er weiß, wie man gewinnt“, erzählt KAC-Stürmer Jan Mursak, der Rönnberg bei Frölunda drei Jahre miterlebt hatte.